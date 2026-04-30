jueves 30 de abril de 2026
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30 de abril de 2026
Inesperado.

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: así quedó la placa de nominados

Se vivió una Gala de Nominación muy particular con un resultado inesperado luego de la votación de los jugadores del certamen de Telefe.

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Sorpresa en Gran Hermano. 

En Gran Hermano Generación Dorada los jugadores pasaron al confesionario a votar en la Gala de Nominación y quedaron todos en placa a excepción de la líder de la semana, Tamara Paganini. De esta forma, 17 jugadores quedaron en la cuerda floja.

Tamara Paganini, ganadora del liderazgo de la semana 10, tuvo que elegir a un compañero para que fulminara a dos competidores. Seleccionó a Manuel Ibero y este mandó a placa a Emanuel Di Gioia y Luana Fernández.

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La placa es positiva en sus primeras 24 horas, y luego de que bajen de la misma los jugadores más votados por el público este jueves, será una placa negativa hasta la Gala de Eliminación del lunes en la cual el participante con menos apoyo tendrá que abandonar la casa del reality de Telefe.

Como no se llegó al mínimo de ocho nominados con la votación, toda la casa van a placa menos Tamara Paganini por ser la líder y contar con inmunidad.

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Todos los votos de Gran Hermano 2026

Yanina Zilli: 2 para Titi y 1 para Nazareno.

Eduardo Carrera: 2 para Nazareno y 1 para Titi.

Daniela de Lucía: 2 para Eduardo y 1 para Danelik.

Franco Zunino: 2 para Titi y 1 para Eduardo.

Grecia Colmenares: 2 para Zilli y 1 para Danelik.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Zilli y 1 para Zunino.

Titi Tcherkaski: 2 para Eduardo y 1 para Zunino.

Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Eduardo y 1 para Grecia.

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La placa de Gran Hermano.

La placa de Gran Hermano.

Danelik Galazán: 2 para Nazareno y 1 para Titi.

Lolo Poggio: 2 para Grecia y 1 para Zunino.

Nazareno Pompei* (Nominación espontánea): 3 para Eduardo y 2 para Zunino. *votos anulados por Brian Sarmiento, eliminado de la semana 9.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Zunino y 1 para Eduardo.

Tamara no nominó por su beneficio de líder, Manuel hizo las fulminantes, y Emanuel y Luana no pudieron nominar por su condición de fulminados. Gladys La Bomba Tucumana y Cinzia Francischiello no nominaron por estar recién ingresadas.

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