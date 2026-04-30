jueves 30 de abril de 2026
Escribinos
30 de abril de 2026
Los detalles.

Más de 200 empresas y pymes de Lomas de Zamora tuvieron una Ronda de Negocios

Durante el evento se desarrollaron en Lomas de Zamora 1.370 entrevistas formales y en muchos casos lograron concretar nuevas ventas.

Un encuentro para fortalecer la actividad productiva y comercial en Lomas de Zamora.

Un encuentro para fortalecer la actividad productiva y comercial en Lomas de Zamora.

En Lomas de Zamora se llevó a cabo una Ronda de Negocios con la participación de 240 empresas, pymes y cooperativas que tuvieron la oportunidad de ofrecer sus servicios, concretar operaciones comerciales y sumar nuevos contactos.

En el Espacio Gea de la calle Loria 642 tuvo lugar el encuentro organizado por el Gobierno de la Provincia junto al Municipio y el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Lomas. Las empresas, pymes y cooperativas tuvieron más de 1.370 entrevistas formales de negocios y en muchos casos lograron concretar nuevas ventas.

Lee además
Carina Chirino de Temperley se ganó el primer puesto del primer festival del alfajor en Suipacha. 
Campeones.

Una empresa familiar de Temperley ganó el primer puesto en el Festival del Alfajor
Luis está cursando la última materia de la carrera. De no mediar inconvenientes, se recibirá de contador en julio.
Superación.

Vendía garrapiñada en Lomas y está por recibirse de contador: su historia

"La Ronda de Negocios nos ha traído clientes nuevos. Hay muchas empresas y pymes que son familiares y tenés un contacto más directo con el cliente, algo que en este momento es importante porque no suele haber tanto contacto personal", destacaron desde Industria Ocero e Hijos, una empresa con más de 40 años de historia en Temperley. Por su parte, desde Galletitas Jungla contaron que fueron al evento "con el fin de buscar nuevos proveedores y nuevos puntos de venta para la empresa".

ronda negocios en lomas4
Las empresas, pymes y cooperativas tuvieron más de 1.370 entrevistas formales de negocios.

Las empresas, pymes y cooperativas tuvieron más de 1.370 entrevistas formales de negocios.

Frente a un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, lo que se busca con estas jornadas es acompañar a las pymes y fortalecer el entramado productivo a nivel local.

Desde 2022 ya se hicieron 108 Rondas de Negocios en la Provincia de Buenos Aires con una convocatoria de más de 23 mil empresas, pymes, emprendimientos y cooperativas que tuvieron más de 87 mil entrevistas. El 95% de las empresas participantes asegura haber obtenido contactos de utilidad, mientras que una de cada tres logra concretar negocios a partir de su participación en estos encuentros.

Las acciones para acompañar a empresas y emprendedores de Lomas de Zamora

Desde el Municipio de Lomas generan acciones para fortalecer el crecimiento de pymes, empresas y emprendedores. El año pasado se hizo un Encuentro sobre Financiamiento Productivo con más de 60 participantes que tuvieron entrevistas con representantes de 12 bancos públicos y privados para trabajar todo lo relacionado al crédito productivo y otros servicios.

También se organizó un Encuentro de Negocios Internacional en el que más de 30 industrias lomenses de los sectores metalúrgico, químico, plástico, autopartista y alimenticio se reunieron con funcionarios diplomáticos de varios países para generar lazos comerciales, gestionar exportaciones y hacer negocios de importación de maquinaria, bienes y tecnología.

Otra de las iniciativas destacadas es el programa "Hecho en Lomas", que busca darle identidad, visibilidad y valor a todos los productos y servicios generados por los emprendedores mediante el acceso a consultorías gratuitas para mejorar su producción y participación en campañas de difusión y comercialización.

Y para impulsar diversos proyectos alimenticios, textiles, culturales y tecnológicos, más de 40 emprendimientos recibieron hornos convectores, baterías de cocina, máquinas de coser, sublimadoras, impresoras 3D, equipos de sonido, proyectores y pantallas.

Temas
Seguí leyendo

Una empresa familiar de Temperley ganó el primer puesto en el Festival del Alfajor

Vendía garrapiñada en Lomas y está por recibirse de contador: su historia

La advertencia de las pymes y un pedido urgente a Diputados

Pintan murales en Lomas para mantener vivo el legado del papa Francisco

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
En Lomas están celebrando los 12 años de Francisco como Papa.
Eterno.

Pintan murales en Lomas para mantener vivo el legado del papa Francisco

Las más leídas

Te Puede Interesar

Thiago Medina habló del romance de Daniela Celis. 
¿Qué onda?

Qué dijo Thiago Medina sobre el romance de Daniela Celis y Nick Sícaro