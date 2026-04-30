Más de 200 empresas y pymes de Lomas de Zamora tuvieron una Ronda de Negocios

En Lomas de Zamora se llevó a cabo una Ronda de Negocios con la participación de 240 empresas, pymes y cooperativas que tuvieron la oportunidad de ofrecer sus servicios, concretar operaciones comerciales y sumar nuevos contactos.

En el Espacio Gea de la calle Loria 642 tuvo lugar el encuentro organizado por el Gobierno de la Provincia junto al Municipio y el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Lomas . Las empresas, pymes y cooperativas tuvieron más de 1.370 entrevistas formales de negocios y en muchos casos lograron concretar nuevas ventas.

"La Ronda de Negocios nos ha traído clientes nuevos. Hay muchas empresas y pymes que son familiares y tenés un contacto más directo con el cliente, algo que en este momento es importante porque no suele haber tanto contacto personal", destacaron desde Industria Ocero e Hijos , una empresa con más de 40 años de historia en Temperley . Por su parte, desde Galletitas Jungla contaron que fueron al evento "con el fin de buscar nuevos proveedores y nuevos puntos de venta para la empresa".

Frente a un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, lo que se busca con estas jornadas es acompañar a las pymes y fortalecer el entramado productivo a nivel local.

Desde 2022 ya se hicieron 108 Rondas de Negocios en la Provincia de Buenos Aires con una convocatoria de más de 23 mil empresas, pymes, emprendimientos y cooperativas que tuvieron más de 87 mil entrevistas. El 95% de las empresas participantes asegura haber obtenido contactos de utilidad, mientras que una de cada tres logra concretar negocios a partir de su participación en estos encuentros.

Las acciones para acompañar a empresas y emprendedores de Lomas de Zamora

Desde el Municipio de Lomas generan acciones para fortalecer el crecimiento de pymes, empresas y emprendedores. El año pasado se hizo un Encuentro sobre Financiamiento Productivo con más de 60 participantes que tuvieron entrevistas con representantes de 12 bancos públicos y privados para trabajar todo lo relacionado al crédito productivo y otros servicios.

También se organizó un Encuentro de Negocios Internacional en el que más de 30 industrias lomenses de los sectores metalúrgico, químico, plástico, autopartista y alimenticio se reunieron con funcionarios diplomáticos de varios países para generar lazos comerciales, gestionar exportaciones y hacer negocios de importación de maquinaria, bienes y tecnología.

Otra de las iniciativas destacadas es el programa "Hecho en Lomas", que busca darle identidad, visibilidad y valor a todos los productos y servicios generados por los emprendedores mediante el acceso a consultorías gratuitas para mejorar su producción y participación en campañas de difusión y comercialización.

Y para impulsar diversos proyectos alimenticios, textiles, culturales y tecnológicos, más de 40 emprendimientos recibieron hornos convectores, baterías de cocina, máquinas de coser, sublimadoras, impresoras 3D, equipos de sonido, proyectores y pantallas.