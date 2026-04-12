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12 de abril de 2026
Gratuitas.

La Escuela de Emprendedores de Lomas de Zamora amplía las capacitaciones en los barrios

El objetivo del Municipio es llegar a las distintas localidades para que más vecinos fortalezcan sus proyectos y mejoren las ventas.

Darán talleres en diferentes instituciones de Lomas.

Darán talleres en diferentes instituciones de Lomas.

La Escuela de Emprendedores del Municipio está recorriendo los barrios de Lomas de Zamora para que cada vez más vecinos accedan a capacitaciones gratuitas y fortalezcan sus proyectos.

El próximo jueves 16 de abril, a las 10, darán un taller de redes sociales y herramientas digitales en el Centro Cultural Social y Deportivo "Nuestro Barrio" de Parque Barón (Av. Juan XXIII 578). Los participantes tendrán un total de 2 encuentros en los que incorporarán conocimientos para potenciar su emprendimiento y mejorar todo lo relacionado a la comunicación.

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"Mediante la Escuela de Emprendedores buscamos llegar a cada rincón de nuestro territorio con una propuesta de manejo de redes sociales para que vecinos y vecinas adquieren herramientas que les permiten mejorar las oportunidades de mostrar sus productos y comercializarlos de forma más efectiva en distintas plataformas", destacaron desde la Subsecretaria de Desarrollo Productivo.

La Escuela de Emprendedores se puso en marcha el año pasado y ya tiene su primera camada de egresados en Lomas. En total se hicieron 18 encuentros de capacitación gratuita sobre uso de redes sociales, marketing digital, estrategias comerciales y plan de negocios.

Acompañamiento a empresas, pymes y emprendedores de Lomas de Zamora

Desde el Municipio de Lomas generan varias acciones para fortalecer el crecimiento de pymes, empresas y emprendedores. El año pasado se hizo un Encuentro sobre Financiamiento Productivo con más de 60 participantes que tuvieron entrevistas con representantes de 12 bancos públicos y privados para trabajar todo lo relacionado al crédito productivo y otros servicios.

También se organizó un Encuentro de Negocios Internacional en el que más de 30 industrias lomenses de los sectores metalúrgico, químico, plástico, autopartista y alimenticio se reunieron con funcionarios diplomáticos de varios países para generar lazos comerciales, gestionar exportaciones y hacer negocios de importación de maquinaria, bienes y tecnología.

Otra de las iniciativas destacadas es el programa "Hecho en Lomas", que busca darle identidad, visibilidad y valor a todos los productos y servicios generados por los emprendedores mediante el acceso a consultorías gratuitas para mejorar su producción y participación en campañas de difusión y comercialización.

Y para impulsar diversos proyectos alimenticios, textiles, culturales y tecnológicos, más de 40 emprendimientos recibieron hornos convectores, baterías de cocina, máquinas de coser, sublimadoras, impresoras 3D, equipos de sonido, proyectores y pantallas.

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