Llega al Parque Finky una nueva edición de la feria de emprendedoras

El Parque Finky recibe cada fin de semana a cientos de vecinos.

En el Parque Finky de Turdera, uno de los predios más visitados por los vecinos, este sábado de 13 a 17 habrá una nueva edición de la feria de emprendedoras organizada por el Municipio para promover la autonomía económica de las mujeres.

Dentro del parque ubicado en la calle San Basilio 771 armarán un paseo de compras con más de 60 stands de rubros como indumentaria, marroquinería, accesorios, tejido, artesanías y gastronomía. "Es un espacio de encuentro, intercambio y promoción donde se pondrá en valor el trabajo de mujeres que, con dedicación y esfuerzo, impulsan sus proyectos productivos", señalaron desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades.

feria emprendedoras finky El objetivo de estos encuentros es poner en valor el trabajo y esfuerzo de las mujeres. El área tiene una red de emprendedoras que se formaron talleres de oficios y tuvieron capacitaciones financieras y cursos de redes sociales. Las interesadas en sumarse a la feria tienen que mandar un mensaje al WhatsApp 11-2405-0735.

Las personas que vayan el sábado a Finky también encontrarán un stand del Hospital de Animales con servicios de vacunación antirrábica, desparasitación y entrega de turnos para castraciones.

Cursos y promoción de derechos para mujeres Un total de 2.678 mujeres y diversidades participaron de los cursos de oficios gratuitos que se realizaron durante el año pasado con capacitaciones en reparación e instalación de aire acondicionado, peluquería, barbería, maquillaje, electricidad domiciliaria, esmaltado de uñas, conservas dulces y saladas, panificados y globología, entre otras. Mientras que materia de promoción de derechos hubo 14.950 participantes en las más de 500 actividades como cursos de formación profesionales, acciones de sensibilización en temáticas de géneros y difusión de recursos en instituciones y eventos comunitarios.

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