sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026
Estadísticas.

Fortalecieron la asistencia a mujeres y diversidades en Lomas de Zamora

A lo largo del año pasado, el Municipio reforzó las acciones contra la violencia de género e impulsó múltiples actividades.

En Lomas impulsan diferentes políticas públicas con perspectiva de género.

El año recepcionaron 5.691 casos nuevos, de los cuales 5.386 correspondieron a personas en situación de violencia de género y 305 a masculinidades con conductas violentas. Estas cifras representan un aumento del 30% en relación al 2024, donde hubo un total de 4.409 casos.

Acompañamiento

En el Hogar de Protección Integral "Fátima Catán" alojaron y atendieron por guardia a 496 personas, en su mayoría mujeres que obtuvieron resguardo junto a sus hijos o hijas. Ante situaciones de alto riesgo, el hogar brinda alojamiento ambulatorio y acompañamiento a través de diferentes profesionales. A su vez, se hicieron 2.385 oficios judiciales (un 58% más que en 2024) para brindar respuesta inmediata a las solicitudes de intervención de la Justicia junto con otras áreas del Municipio.

asistencia mujeres-diversidades4
Organizaron cursos con salida laboral y capacitaciones financieras.

En cuanto a la atención profesional hubo 23.788 personas que accedieron a servicios como orientación legal, acompañamiento en salud mental, asistencia social, atención médica, acompañamiento a organismos públicos, visitas domiciliarias y seguimientos telefónicos. El crecimiento fue del 35% en comparación con 2024.

También fortalecieron el acompañamiento para 8.102 integrantes del colectivo de las diversidades, quienes participaron de iniciativas como el Plan Fines para terminar la primaria y secundaria, el Consultorio Trans-Vivir que brinda múltiples servicios de salud, atención psicológica y grupos para acompañar a adolescencias trans, adultos y personas mayores. El área de Diversidad Sexual, que tiene su sede en la calle Castro Barros 130 de Banfield, reforzó un 47% la asistencia entre 2024 y 2025.

Más formación laboral y promoción de derechos en Lomas de Zamora

Un total de 2.678 mujeres y diversidades participaron de los cursos con salida laboral en marroquinería, peluquería, electricidad domiciliaria y reparación de aires acondiciones, entre otros. También se organizaron ferias de emprendedoras, capacitaciones financieras y una red de emprendedoras que promueve el intercambio y el fortalecimiento de la autonomía económica. El aumento de la participación en 2025 fue del 100%, ya que en 2024 hubo 1.338 personas que formaron parte de las iniciativas.

Y en materia de promoción de derechos hubo 14.950 participantes en las más de 500 actividades como cursos de formación profesionales, acciones de sensibilización en temáticas de géneros y difusión de recursos en instituciones y eventos comunitarios.

