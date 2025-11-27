Lomas: realizan actividades para prevenir la violencia de género

Nuevas propuestas en Lomas de Zamora por el Día de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

Por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer , en Lomas de Zamora se están haciendo diferentes actividades conmemorativas y abiertas a la comunidad.

En el Hospital Esteves de Temperley inauguraron un mural y un banco rojo en memoria de Ayelén Delgado , la vecina de Llavallol que fue encontrada ahorcada en julio de 2021 frente a la casa de su exnovio. La jornada contó además con feria de emprendedoras, posta de salud y vacunación.

"Estas acciones de impacto social y comunitario tienden a visibilizar en diferentes espacios públicos las violencias extremas contra las mujeres y diversidades sexuales, y la necesidad de trabajar en la prevención y erradicación de las mismas", señalaron desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades del Municipio de Lomas .

Por su parte, en el Hospital Gandulfo realizaron una jornada de promoción y concientización que incluyó tomas de presión arterial y testeos de VIH, sífilis y glucemia con el objetivo de prevenir enfermedades. Mientras que este jueves, de 8.30 a 11.30, en la institución "Mujeres del Sur" de Budge (Cipolletti 2198) habrá una posta de salud integral con controles clínicos; medición de glucemia y tensión arterial; chequeos de peso, talla y antropometría; testeos rápidos de VIH y Sífilis; información sobre vasectomías; y prevención y promociones de relaciones sin violencia.

Desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de Lomas también organizaron una clase abierta de yoga en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200).

Y desde la Organización Aconcagua proyectarán gratis la película "Belén" y luego realizarán un conversatorio a modo de debate. El encuentro será este viernes, a las 18, en el Centro Cultural Artesresistir de Banfield ubicado sobre Vieytes 307. El film dirigido por Dolores Fonzi reconstruye el caso de la joven tucumana que pasó 881 días en prisión acusada injustamente de haber asesinado a su bebé.

Cómo pedir asistencia ante situaciones de violencia de género

Frente a situaciones de violencia por motivos de género, el Municipio de Lomas tiene diferentes dispositivos que brindan asistencia y acompañamiento a mujeres y diversidades.

En el Hogar de Protección Integral "Fátima Catán" de Fiorito, ubicado sobre la calle Recondo 1374, la atención espontánea es de lunes a viernes, de 8 a 14. Las personas también pueden comunicarse por mensajes de WhatsApp al 11-5566-4817 o llamar al teléfono 4267-0528. Mientras que la Dependencia de la Comisaría de la Mujer, ubicada sobre las calles Homero y Escobar, brinda atención las 24 horas con toma de denuncias y asesoramiento.

También fortalecieron el acompañamiento a unas 1.000 personas del colectivo de la diversidad. Esta área tiene su sede en la calle Castro Barros 130 de Banfield, donde la atención espontánea es de lunes a viernes, de 8 a 18. También pueden comunicarse al teléfono 6067-5288.