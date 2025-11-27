viernes 28 de noviembre de 2025
Escribinos
27 de noviembre de 2025
Ni Una Menos.

Lomas: realizan actividades para prevenir la violencia de género

En espacios públicos e instituciones se están llevando a cabo diferentes propuestas conmemorativas y abiertas a la comunidad.

Nuevas propuestas en Lomas de Zamora por el Día de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

Nuevas propuestas en Lomas de Zamora por el Día de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

Por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, en Lomas de Zamora se están haciendo diferentes actividades conmemorativas y abiertas a la comunidad.

Lee además
en lomas, realizan talleres de genero en los lugares de trabajo
concientización

En Lomas, realizan talleres de género en los lugares de trabajo
Taller de prevención de violencias para deportistas del Club Temperley.
Reflexión

Dan talleres para prevenir las violencias en escuelas y clubes de Lomas
prevencion violencia mujeres2

Por su parte, en el Hospital Gandulfo realizaron una jornada de promoción y concientización que incluyó tomas de presión arterial y testeos de VIH, sífilis y glucemia con el objetivo de prevenir enfermedades. Mientras que este jueves, de 8.30 a 11.30, en la institución "Mujeres del Sur" de Budge (Cipolletti 2198) habrá una posta de salud integral con controles clínicos; medición de glucemia y tensión arterial; chequeos de peso, talla y antropometría; testeos rápidos de VIH y Sífilis; información sobre vasectomías; y prevención y promociones de relaciones sin violencia.

Desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de Lomas también organizaron una clase abierta de yoga en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200).

Y desde la Organización Aconcagua proyectarán gratis la película "Belén" y luego realizarán un conversatorio a modo de debate. El encuentro será este viernes, a las 18, en el Centro Cultural Artesresistir de Banfield ubicado sobre Vieytes 307. El film dirigido por Dolores Fonzi reconstruye el caso de la joven tucumana que pasó 881 días en prisión acusada injustamente de haber asesinado a su bebé.

Cómo pedir asistencia ante situaciones de violencia de género

Frente a situaciones de violencia por motivos de género, el Municipio de Lomas tiene diferentes dispositivos que brindan asistencia y acompañamiento a mujeres y diversidades.

En el Hogar de Protección Integral "Fátima Catán" de Fiorito, ubicado sobre la calle Recondo 1374, la atención espontánea es de lunes a viernes, de 8 a 14. Las personas también pueden comunicarse por mensajes de WhatsApp al 11-5566-4817 o llamar al teléfono 4267-0528. Mientras que la Dependencia de la Comisaría de la Mujer, ubicada sobre las calles Homero y Escobar, brinda atención las 24 horas con toma de denuncias y asesoramiento.

También fortalecieron el acompañamiento a unas 1.000 personas del colectivo de la diversidad. Esta área tiene su sede en la calle Castro Barros 130 de Banfield, donde la atención espontánea es de lunes a viernes, de 8 a 18. También pueden comunicarse al teléfono 6067-5288.

Temas
Seguí leyendo

En Lomas, realizan talleres de género en los lugares de trabajo

Dan talleres para prevenir las violencias en escuelas y clubes de Lomas

Lo denunciaron por violencia de género, viola la perimetral y amenaza a su ex

Ambiente e inclusión: el novedoso proyecto de la Secundaria Nº40 de Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Terminó el juicio en Lomas de Zamora por el crimen de Gustavo Romero, el comisario de la Policía Bonaerense asesinado en Banfield.
Condena.

Perpetua para los motochorros que asesinaron a un comisario en Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield, hasta el momento, no podrá sumar refuerzos.
En problemas.

A Banfield le cayó otra inhibición y agrava su situación para el mercado de pases