Estaba prófugo en Lomas de Zamora y quiso robarle a Valeria Mazza: se entregó

Un adolescente de 17 años se entregó a la Policía tras haber participado de un intento de robo en la casa de la modelo Valeria Mazza en San Isidro. Se había fugado de un centro de menores en Lomas de Zamora .

El hecho ocurrió días atrás en la casa que Mazza tiene en la localidad de Acassuso . La modelo estaba por viajar a Italia en ese momento. En la vivienda se encontraban sus hijos, la empleada doméstica y una amiga. Al ver a los delincuentes, la hija de Valeria empezó a gritar y los ladrones escaparon sin robar nada.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar a cinco sospechosos. Uno de ellos, identificado como T.A., de 17 años , tiene un escalofriante prontuario y había escapado recientemente de un instituto de menores de Lomas de Zamora .

El 20 de junio de 2023, cuando tenía apenas 15 años, T.A. mató a balazos a un joven de 18 en Tigre . La víctima agonizó varios días hasta morir. Por ese hecho, el menor estuvo detenido hasta agosto de 2024, aunque era inimputable por su edad. Poco le sirvió el encierro: después de terminar esa medida restrictiva de libertad, participó del robo de un auto.

El momento en que los ladrones entran a la casa de Valeria Mazza.

Ya en 2025, lo acusaron por dos robos agravados y un hecho de encubrimiento, por lo que terminó alojado en un centro de detención juvenil de Malvinas Argentinas. Se fugó el 16 de mayo.

A fines de agosto, lo señalaron por participar del ataque a tiros a un muchacho de 28 años en El Talar, Tigre. La víctima, que había sido amenazada de muerte días antes, salvó su vida de milagro. Ese caso hizo que T.A. fuera detenido nuevamente por tentativa de homicidio y trasladado a un centro de menores de Lomas de Zamora.

La detención del menor

detenido El menor buscado en Lomas de Zamora decidió entregarse.

El pasado 12 de septiembre, T.A. se escapó del instituto de Lomas. Estuvo prófugo desde ese momento hasta ahora, que intentó entrar a robar a la casa de Valeria Mazza.

El menor se vio acorralado por la investigación. Los detectives sabían su identidad y ya se habían hecho allanamientos para arrestarlo, ya que conocían su altísima peligrosidad. Fue así como decidió entregarse a la Policía, en la comisaría de Beccar, en San Isidro.

La Justicia ordenó que el menor sea derivado al Centro de Recepción de La Plata, mientras se busca a los demás cómplices.