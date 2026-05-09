Así atraparon a los hermanos prófugos por el crimen de Miqueas Arizpe

Efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron a los dos hermanos que estaban prófugos por el crimen de Miqueas Arizpe, el joven asesinado el 23 de febrero pasado en Villa Centenario, tras ser atacado por una aparente venganza.
Los hermanos buscados por el asesinato ocurrido en Villa Centenario fueron detenidos en Villa Fiorito. Uno tenía pedido de captura por tentativa de homicidio.
Efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron a los dos hermanos que estaban prófugos por el crimen de Miqueas Arizpe, el joven asesinado el 23 de febrero pasado en Villa Centenario, tras ser atacado por una aparente venganza.
Se trata de dos sujetos identificados como Cristian Gabriel Assat y Marcelo Ezequiel Assat, los dos presuntos autors del asesinato. Uno de ellos registraba además un pedido de detención vigente por "tentativa de homicidio", mientras que el otro tenía antecedentes por amenazas.
Según informaron voceros oficiales del caso, el operativo fue llevado a cabo en una vivienda sobre la calle Miró al 1400 en Villa Fiorito. Durante el allanamiento realizado con apoyo del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, se secuestraron tres teléfonos celulares de interés para la causa.
Ambos quedaron imputados por "homicidio agravado" y permanecen a disposición de la Justicia. La investigación está en manos de la UFI 19 de Lomas de Zamora.
El ataque ocurrió por la tarde frente a un kiosco ubicado en Villa Centenario. Los agresores llegaron en un VW Golf —un tercero permaneció al volante— y se abalanzaron sobre Arizpe sin mediar palabras: le propinaron golpes y al menos una puñalada.
La víctima cayó sobre la vidriera del comercio. Un vecino lo trasladó a la UPA de Fiorito, donde murió minutos después de ingresar.
Según fuentes policiales, el hecho habría sido un ajuste de cuentas "previamente planificado", vinculado a una pelea previa entre Arizpe y uno de los agresores.