Así atraparon a los hermanos prófugos por el crimen de Miqueas Arizpe

Efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron a los dos hermanos que estaban prófugos por el crimen de Miqueas Arizpe , el joven asesinado el 23 de febrero pasado en Villa Centenario , tras ser atacado por una aparente venganza .

Se trata de dos sujetos identificados como Cristian Gabriel Assat y Marcelo Ezequiel Assat , los dos presuntos autors del asesinato. Uno de ellos registraba además un pedido de detención vigente por "tentativa de homicidio", mientras que el otro tenía antecedentes por amenazas .

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Según informaron voceros oficiales del caso, el operativo fue llevado a cabo en una vivienda sobre la calle Miró al 1400 en Villa Fiorito . Durante el allanamiento realizado con apoyo del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, se secuestraron tres teléfonos celulares de interés para la causa.

Ambos quedaron imputados por "homicidio agravado" y permanecen a disposición de la Justicia. La investigación está en manos de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

Miqueas Arizpe Los prófugos por el crimen quedaron a disposición de la Justicia.

El crimen de Miqueas Arizpe

El ataque ocurrió por la tarde frente a un kiosco ubicado en Villa Centenario. Los agresores llegaron en un VW Golf —un tercero permaneció al volante— y se abalanzaron sobre Arizpe sin mediar palabras: le propinaron golpes y al menos una puñalada.

La víctima cayó sobre la vidriera del comercio. Un vecino lo trasladó a la UPA de Fiorito, donde murió minutos después de ingresar.

Según fuentes policiales, el hecho habría sido un ajuste de cuentas "previamente planificado", vinculado a una pelea previa entre Arizpe y uno de los agresores.