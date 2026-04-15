Dictaron la prisión preventiva para los detenidos por el crimen del almacenero de Almirante Brown

La Justicia dictó la prisión preventiva para los dos hombres detenidos por el crimen del almacenero de Almirante Brown, asesinado durante un intento de robo ocurrido el domingo 15 de marzo pasado. De esta manera, continuarán asi al menos hasta el juicio.

Uno de los imputados, vecino de Temperley , había sido arrestado en los días posteriores al hecho y permanecerá tras las rejas junto al otro sospechoso capturado en el marco de la misma causa.

Resolución. Mató a su amigo, baleó a los hermanos de la víctima por pedir justicia, pero lo acusaron de un delito menor

Según confiaron fuentes judiciales al diario La Unión, el Juzgado de Garantías interviniente confirmó la medida cautelar para que se mantenga vigente hasta el inicio del proceso judicial.

Los acusados enfrentan cargos por “robo calificado en poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, y homicidio agravado criminis causae”, una figura que contempla penas severas.

detenidos Los detenidos por el crimen del almacenero Roberto Antonio Peralta.

Durante las indagatorias, ambos detenidos se negaron a declarar y optaron por no responder preguntas, por lo que hasta el momento no brindaron su versión de los hechos.

En paralelo, continúa la búsqueda de un tercer implicado que permanece prófugo. El sospechoso logró escapar de un domicilio ubicado en Berazategui, donde efectivos policiales habían realizado un allanamiento con el objetivo de detenerlo. La investigación sigue en curso para dar con su paradero.

El crimen del almacenero

El crimen de Roberto Antonio Peralta ocurrió el 15 de marzo pasado a la noche en un negocio ubicado en el cruce de Santa Cruz y Frías. La víctima atendía su almacén, cuando dos ladrones armados ingresaron para asaltarlo. Uno de ellos le efectuó tres disparos. Enseguida salieron corriendo hacia la esquina, donde los esperaba una camioneta para escapar.

Los vecinos, alertados por el ruido de los disparos, fueron rápidamente a asistir a Roberto. El almacenero terminó siendo traslado al Hospital Oñativia, donde murió a causa de graves heridas en la pelvis y el abdomen.