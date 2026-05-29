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El video del esperado reencuentro de Zaira Nara y Paula Chaves

Zaira Nara y Paula Chaves, luego de años de distanciamiento, se reencontraron públicamente en un evento publicitario en un shopping.

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Paula Chaves y Zaira Nara estuvieron presentes en la apertura del local comercial en el shopping Dot y compartieron las imágenes en sus redes sociales.

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De todos modos, lo que más llamó la atención fue el reencuentro entre ambas modelo. Se saludaron y posaron juntas para las cámaras. Las imágenes fueron compartidas por Willy García Navarro, CEO y director de Multitalent, agencia para la que ambas trabajan.

“Diosas mis amigas. Las quiero”, expresó García Navarro junto al video. En las escuetas imágenes se puede ver a Zaira Nara y Paula Chaves posando sonrientes mientras se abrazan.

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Zaira Nara y Paula Chaves, juntas.

Zaira Nara y Paula Chaves, juntas.

El primer acercamiento entre Zaira Nara y Paula Chaves

La muerte de Moro, el perro que acompañó a Paula Chaves durante casi 16 años, marcó el principio del acercamiento. Zaira Nara le escribió un mensaje asu colega para acompañarla en ese difícil momento, lo que significó un primer acercamiento.

Luego se encontraron de casualidad en una tienda de ropa y mantuvieron una charla cordial, en otro momento emotivo para ambas modelos.

El distanciamiento fue por el romance Zaira Nara con Polito Pieres, que había sido pareja de Paula Chaves hace muchos años y antes de que conozca a Pedro Alfonso.

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