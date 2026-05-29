Se acentúa la crisis en Banfield: paros generalizados y deudas salariales

La crisis de Banfield afecta a deportes como el vóley y el handball.

La crisis económica e institucional que atraviesa el Club Atlético Banfield sumó un nuevo capítulo conflictivo. Los profesores de las disciplinas amateurs, como el voley y el handball, tomaron una medida de fuerza por una deuda salarial de tres meses.

Todo lo que ocurre se suma a los reclamos del personal del predio de Luis Guillón y del plantel profesional, que acudieron a Futbolistas Argentinos Agremiados por los sueldos atrasados. Banfield vive sus horas más difíciles y la drástica medida de fuerza dejó a cientos de jóvenes deportistas del club sin entrenamientos ni competencia, lo que generó un fuerte malestar entre los socios y las familias.

Los damnificados manifestaron su indignación en las redes sociales, haciendo hincapié en que cumplen mes a mes con el pago de las cuotas sociales y los aranceles específicos de cada actividad, sin que ese dinero se vea reflejado en las condiciones laborales de los cuerpos técnicos

Desde los entornos de ambas disciplinas señalaron que la comisión directiva, encabezada por Matías Mariotto , había prometido regularizar parte de los montos adeudados, pero el dinero nunca fue depositado.

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El descalabro financiero de Banfield

Este cese de tareas no es un hecho aislado, sino el reflejo de un descalabro financiero generalizado dentro de la institución del sur del Gran Buenos Aires. Días atrás, el Ministerio de Trabajo bonaerense tuvo que dictar la conciliación obligatoria tras un paro del personal de planta en el Campo de Deportes de Luis Guillón.

En esa ocasión, los trabajadores de mantenimiento, cocina y lavandería reclamaban por sus sueldos atrasados y la respuesta de la dirigencia fue el despido disciplinario de ocho empleados con amplia antigüedad, lo que derivó en la intervención gremial de UTEDYC.

A esta asfixiante realidad se le agrega la intimación formal que realizó el propio plantel profesional de fútbol de Primera División, que también arrastra deudas salariales y amenazó con recurrir a Futbolistas Argentinos Agremiados.

La promesa de pago por parte de la dirigencia de Banfield

Mientras tanto, los sectores del deporte amateur de Banfield continúan paralizados a la espera de una propuesta concreta que dignifique el trabajo de sus profesores. Ante esta situación, padres y representantes de las actividades se auto convocaron en la puerta del Florencio Sola para exigirle a la dirigencia encabezada por Matías Mariotto una solución inmediata para que los deportistas puedan retomar con los entrenamientos.

Desde el club les informaron que este viernes estarán realizando el pago de uno de los meses adeudados y convocaron a los padres a una reunión en el estadio para encontrar una alternativa que evite que esta situación se repita a corto plazo.