La remisera de Temperley que lleva sólo a mujeres y que sueña con recibirse de abogada

La vecina de Temperley que apuesta a formarse en la Universidad de Lomas mientras que hace viajes exclusivos para mujeres.

La vida de la vecina de Temperley , María Daniela Juárez (54) cambió luego separarse de su pareja. Decidió trabajar, en un principio con aplicación de viajes, pero luego de la pandemia y ya con algunos clientes se dedicó a ser remisera y actualmente sólo hace viajes con reserva para mujeres .

Si bien no fue una decisión rotunda llevar en su auto sólo mujeres, comentó que se fue dando y actualmente se siente cómoda de esta forma y además le da la posibilidad de estudiar en la facultad. "Hice más de 200 viajes con la aplicación y la verdad que no he tenido problema, pero ahora decido llevar a mujeres porque la calle está complicada, hay inseguridad y no quiero exponerme a ninguna situación adversa", dijo la remisera de Temperley que como vive a media cuadra de la estación de tren, generalmente sus salidas las hace desde allí.

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El boca en boca y una publicación en la cuenta de Facebook la ayudaron a conseguir un caudal muy grande de clientas. "Trabaje siempre desde que tenía 18 años, pero cuando nació mi hijo dejé porque no tenía la necesidad de trabajar, pero cuando retomé decidí que no quería trabajar en relación de dependencia para manejar mis tiempos y esto me lo permite", recalcó.

En todos estos años de llevar pasajeras, Daniela contó que hasta ha generado lazos de amistad con algunas de ellas. "Se crea una confianza porque uno va compartiendo sus historias y hasta con una de ellas que ya es mi amiga, pasé el Año Nuevo", contó.

Sobre las personas que la llaman, Daniela resaltó que son mujeres mayores que deben trasladarse hasta el médico, algunas de ellas con poca movilidad y también chicas jóvenes que han tenido malas experiencias con la app de viajes.

"No soy mucho de manejar las redes, pero desde que publique en Facebook una foto mía con el número de celular enseguida comenzaron a llamarme y me va muy bien", comentó la conductora que tiene una hija de 25 y un hijo de 18 años.

Retomar la carrera universitaria

Gracias al trabajo de remisera puede manejar sus tiempos y eso la incentivó para retomar la carrera de abogacía que la había dejado hace muchos años atrás por distintas circunstancias de la vida.

"Me gusta manejar mis horarios y por eso decidí volver a la facu y me anoté en la Universidad de Lomas para poder recibirme y esa es mi meta a la que voy a llegar porque me quiero recibir. Me han ofrecido trabajo en relación de dependencia, pero en este momento priorizo enfocarme en la carrera", detalló convencida que quiere tener el título de abogada.

Está por la mitad de la carrera y va a seguir con los viajes exclusivos para mujeres hasta poder recibir el título, según señaló totalmente convencida que es a lo que apunta. "Sigo en esto por el estudio porque me permite cursar los días correspondientes y tener esas horas de estudio que son tan necesarias", destacó.

La historia de resiliencia de Daniela es la de muchas mujeres que deciden ocuparse de ellas mismas, sin poner el foco en la mirada ajena. Ellas se encargan de buscar la manera de auto superarse, hacer lo que no pudieron de más jóvenes por distintas circunstancias. Daniela sabe lo que quiere para su futuro y va por ello con trabajo, compromiso y perseverancia.

Para contactar a la remisera de Temperley hay que enviar un mensaje al 1167051217.