De qué se trata "La hora del cuento", el nuevo club de lectura de Temperley

El Circulo Ferroviario de Jubilados y Pensionados del Sud del Gran Buenos Aires , con sede en Temperley , invitó a todos los vecinos a participar de encuentros literarios donde se utiliza la literatura como canal para la reflexión y el debate. Las jornadas son semanales y las inscripciones ya están disponibles.

María Adriana Folgar es socia del Círculo Ferroviario de Temperley hace tres años y desde abril está a cargo de “La hora del cuento”, una actividad que se lleva a cabo todos los miércoles (desde las 16.30 en la sede situada en Santa María de Oro al 300) y que está pensada tanto para adultos mayores como para los vecinos que son amantes de alguna de las ramas de la literatura .

“Los encuentros literarios surgieron a raíz de una necesidad de los adultos mayores de contar con un espacio propio donde puedan realizar distintas lecturas, una actividad que no suelen hacer en sus casas, ya sea por falta de ganas o de tiempo”, explicó la coordinadora.

Fue así que Adriana se puso al frente de la actividad y comenzó a convocar a los vecinos, quienes en los primeros encuentros compartieron la lectura de cuentos cortos y biografías de autor. Una vez finalizada la práctica, los presentes debaten acerca del contenido expuesto en el encuentro y hasta reflexionan semejanzas con sus vidas cotidianas.

ChatGPT Image 26 may 2026, 12_11_31 p.m. Los encuentros se realizan en la sede ubicada en Santa María de Oro al 300, en Temperley.

“Lo que pude notar en estos dos meses de encuentros es que el espacio va más allá de la literatura. Los vecinos hablan de sus vidas personales y pueden trabajar distintas sensaciones o emociones, todo a través de los cuentos que son los verdaderos disparadores”, aclaró Folgar, muy comprometida con la actividad.

Lo que pude notar en estos dos meses de encuentros es que el espacio va más allá de la literatura. Los vecinos hablan de sus vidas personales y pueden trabajar distintas sensaciones o emociones, todo a través de los cuentos que son los verdaderos disparadores Lo que pude notar en estos dos meses de encuentros es que el espacio va más allá de la literatura. Los vecinos hablan de sus vidas personales y pueden trabajar distintas sensaciones o emociones, todo a través de los cuentos que son los verdaderos disparadores

El Circulo Ferroviario de Jubilados y Pensionados del Sud del Gran Buenos Aires decidió abrir la convocatoria a esta actividad con la firme intención de que se sumen más vecinos de Lomas de Zamora a cada jornada. “La literatura te da energía para vivir y quiero que eso se prolifere en todos los vecinos, ya sean adultos mayores, adultos o adolescentes”, dijo Adriana.

El valor mensual del encuentro es de $15.000: los interesados en sumarse a la actividad pueden contactarse por WhatsApp al 1134238299 (Adriana). A su vez, mediante un mensaje directo al Instagram del Círculo Ferroviario de Temperley, los vecinos podrán averiguar sobre las distintas actividades que ofrece el espacio.