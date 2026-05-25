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25 de mayo de 2026
Complicado.

Detuvieron al hombre que atropelló a su pareja en Temperley: la grave acusación en su contra

El caso había ocurrido en el barrio San José de Temperley. La mujer, quien quedó gravemente herida, declaró que él intentó matarla.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

El viernes pasado, poco después de la medianoche, una pareja mantuvo una fuerte pelea en el cruce de las calles La Golondrina y Ravel. Todo terminó de la peor manera. El hombre se subió a su auto, dio marcha atrás y terminó embistiendo a la mujer.

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El pie de ella quedó bajo la rueda del vehículo. Sus gritos alarmaron a la gente del barrio, que llamó de inmediato a la Policía. De hecho, tuvieron que intervenir los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora para sacar a la mujer de abajo del auto.

golondrina y ravel
La zona donde ocurri&oacute; el violento episodio, en Temperley.

La zona donde ocurrió el violento episodio, en Temperley.

Tentativa de homicidio

Según informaron fuentes del caso a La Unión, la víctima fue internada de urgencia en el Hospital Gandulfo, a causa de una fractura expuesta de tobillo. La fiscal Fabiola Juanatey pudo tomarle declaración en forma remota.

La mujer sostuvo que su pareja intentó matarla. En base a este testimonio y los antecedentes de denuncias anteriores, la fiscal solicitó la detención del hombre y lo acusó de “tentativa de homicidio agravado”.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La calificación supone bastante gravedad: en caso de que el detenido sea hallado culpable en un juicio, se expone a una pena de entre 10 y 15 años de prisión.

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