Detuvieron al hombre que atropelló a su pareja en Temperley: la grave acusación en su contra

Detuvieron al hombre que había atropellado a su pareja tras una discusión en el barrio San José de Temperley . Lo imputaron por intento de asesinato.

El viernes pasado, poco después de la medianoche, una pareja mantuvo una fuerte pelea en el cruce de las calles La Golondrina y Ravel . Todo terminó de la peor manera. El hombre se subió a su auto, dio marcha atrás y terminó embistiendo a la mujer.

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Violento episodio. Una mujer fue atropellada por su pareja en Temperley y quedó gravemente herida

El pie de ella quedó bajo la rueda del vehículo . Sus gritos alarmaron a la gente del barrio, que llamó de inmediato a la Policía. De hecho, tuvieron que intervenir los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora para sacar a la mujer de abajo del auto.

Tentativa de homicidio

Según informaron fuentes del caso a La Unión, la víctima fue internada de urgencia en el Hospital Gandulfo, a causa de una fractura expuesta de tobillo. La fiscal Fabiola Juanatey pudo tomarle declaración en forma remota.

La mujer sostuvo que su pareja intentó matarla. En base a este testimonio y los antecedentes de denuncias anteriores, la fiscal solicitó la detención del hombre y lo acusó de “tentativa de homicidio agravado”.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La calificación supone bastante gravedad: en caso de que el detenido sea hallado culpable en un juicio, se expone a una pena de entre 10 y 15 años de prisión.