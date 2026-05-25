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25 de mayo de 2026
25 de Mayo.

Federico Otermín: "Es una emoción enorme ver esta Plaza de Lomas repleta de amor por la Patria"

El Municipio de Lomas de Zamora organizó el festejo del 25 de Mayo con desfile, locro, música y baile en la Plaza Grigera. El Intendente Federico Otermín destacó la participación de los vecinos.

Gracias de corazón a este pueblo maravilloso, remarcó Federico Otermín.

"Gracias de corazón a este pueblo maravilloso", remarcó Federico Otermín.

En el marco de los festejos por el 25 de Mayo, miles de vecinos y vecinas se acercaron a la Plaza Grigera para celebrar Lomas por la Patria en Comunidad. El intendente Federico Otermín, junto a su esposa, la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía, compartieron desde temprano la jornada que incluyó el tradicional desfile de instituciones, un locro patrio, la presentación del Dúo Coplanacu y gran baile del Pericón Nacional junto a ballets y artistas locales.

“Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias de corazón a este pueblo maravilloso que se congregó en familia, para expresar el amor por Lomas y el amor por la Patria”, destacó Otermín que estuvo acompañado también por la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik y la secretaria general, Aldana Scillama.

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Otermín y Vilar estuvieron acompañados de Sol Tischik y la secretaria general, Aldana Scillama.

Otermín y Vilar estuvieron acompañados de Sol Tischik y la secretaria general, Aldana Scillama.

Además, el jefe comunal destacó: “Es una emoción enorme ver esta Plaza de Lomas repleta de amor por la Patria en tiempos en donde algunos dicen que el amor por la patria pasó de moda, Lomas le dice sí a la Argentina, sí al futuro, sí a la familia, sí a la comunidad, sí al país maravilloso que tenemos y que lo merecemos, que nunca nada, ni nadie nos haga creer que que no somos un país extraordinario, porque somos un país maravilloso”.

Durante el evento, también se reunieron donaciones de frazadas y ropa de abrigo que serán entregados a vecinos que lo necesitan a través del programa Compartir Lomas.

“¡Viva la Patria, viva Lomas, viva la Comunidad!”, concluyó el Intendente ante una Plaza Grigera colmada de vecinos de todos los barrios.

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Instituciones de Lomas participaron del desfile cívico.

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