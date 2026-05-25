Exitoso encuentro de intercambio de figuritas en Banfield: el ritual mundialista que unen generaciones

El boom de las figuritas del Mundial 2026 sigue en pleno auge y cada vez hay más lugares que promueven el intercambio de repetidas. El Club Para Siempre de Banfield se sumó a la movida y realizó su primer encuentro del cual participaron cerca de 70 vecinos de todas las edades.

La sede de la institución, situada en Melo 560, se llenó de fanáticos del fútbol que esperan con ansias el comienzo del Mundial 2026 y quienes se encuentran en pleno desafío de completar el álbum de figuritas correspondiente a esta nueva cita mundialista.

“El canje de figuritas era una actividad que teníamos ganas de realizar y la pudimos concretar este fin de semana, donde asistieron alrededor de 70 vecinos de distintas localidades. Fue un encuentro muy lindo, lleno de emoción y nostalgia”, contó José González , presidente del Club Para Siempre de Banfield .

El canje de figuritas era una actividad que teníamos ganas de realizar y la pudimos concretar este fin de semana, donde asistieron alrededor de 70 vecinos de distintas localidades. Fue un encuentro muy lindo, lleno de emoción y nostalgia El canje de figuritas era una actividad que teníamos ganas de realizar y la pudimos concretar este fin de semana, donde asistieron alrededor de 70 vecinos de distintas localidades. Fue un encuentro muy lindo, lleno de emoción y nostalgia

La movida también fue impulsada, en parte, por la apertura de un kiosco que se encuentra frente al club. “Como el comercio vende figuritas, nos pareció propicio acompañar el emprendimiento de la vecina y fomentar el intercambio de pegatinas, que está prosperando en todo el país”, explicó José, que rápidamente aclaró que al encuentro no solamente asistieron chicos acompañados por sus padres, sino también adolescentes e incluso adultos que se encuentran completando el álbum.

Embed - Para siempre en Instagram: "Pasamos una linda tarde el sábado 23 de Mayo en e Club @csyd_parasiempre_oficial , una jornada abierta de intercambio de figuritas del álbum del Mundial 2026, una propuesta pensada para vecinos, familias y fanáticos del fútbol organizado por el Bodegón "Para Siempre" ." View this post on Instagram

La jornada también contó con el apoyo del Bodegón Para Siempre, que funciona en las instalaciones del club local, quienes invitaron a los asistentes con distintos snacks, bebidas e infusiones para que el encuentro sea aún más ameno.

Debido al éxito de la jornada familiar, el Club Para Siempre decidió repetir el encuentro el próximo sábado 30 de mayo, a partir de las 12. Abriendo sus puertas para el intercambio de figuritas, la institución también da a conocer al barrio las distintas actividades sociales y deportivas que allí funcionan y que están a disposición de todos los vecinos.