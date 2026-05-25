La curiosa propuesta en Lomas de Zamora para viajar al pasado de Banfield en fotos

Este jueves se podrá participar de un viaje al pasado de Banfield en pleno centro de Lomas.

Un encuentro que invita a descubrir el pasado de Banfield a través de fotografías y de la mano del historiador Jorge Deschamps es lo que prepara para este jueves la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur en Lomas de Zamora .

Con entrada libre y gratuita, los vecinos podrán participar de la jornada "Banfield y su historia" que tendrá lugar a las 17 en el Centro de Posgrado y Extensión Universitaria, de la Facultad de Ciencias Económicas , ubicado en Acevedo 201 Lomas de Zamora . Será un evento donde se podrá no sólo conocer el antepasado de una de las localidades más reconocidas sino también visualizar a través de un archivo de fotos que compartirá el historiador invitado.

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Deschamps brindará un conversatorio junto a fotografías de archivo que promete hacer viajar a los que se sumen al encuentro, desde el pasado al presente banfileño, según destacaron las organizadoras de la asociación lomense.

Además de contar con la presencia del historiador de Banfield , también estará en el encuentro, la documentalista Natacha Mell, quien proyectará su obra "Instrucciones para abrir la puerta de Cortázar".

Mell va a destacar al escritor Julio Cortázar que fue vecino de la localidad. El corto trata sobre el período de la infancia y la adolescencia del escritor en Banfield, más precisamente de lo vivido sobre la calle Rodríguez Peña al 500.

En tanto, anticiparon para quienes no vieron la obra de Mell que el guión del corto hace "un rico cruce entre el cuento 'Los venenos', una famosa entrevista al autor realizada por la Televisión Española y testimonios de personas vinculadas a Cortázar", contaron.

Una asociación con compromiso

“Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur” es una asociación civil de la zona sur del Gran Buenos Aires, la cual nació en Lomas para reunir a mujeres emprendedoras, profesionales, empresarias, docentes, funcionarias, artistas y trabajadoras de distintos ámbitos.

Su objetivo principal siempre ha sido promover el liderazgo femenino, el desarrollo profesional, el emprendedurismo, las redes de apoyo entre mujeres y la participación social y cultural en la comunidad de Lomas de Zamora y otros ámbitos provinciales.

Entre las actividades que realiza se encuentran: conversatorios sobre género, liderazgo y derechos; capacitaciones y networking para emprendedoras; acciones solidarias y comunitarias; actividades culturales e históricas vinculadas al sur del conurbano y hasta el reconocimientos a mujeres destacadas de la región.

Por eso, el encuentro de este jueves es parte de la dinámica de la asociación que intenta atraer a profesionales de las distintas ramas del arte y la cultura con el acceso libre para la comunidad.

Además, se encargan de publicar artículos y actividades relacionadas con la historia y la cultura de la región sur bonaerense, como investigaciones sobre lugares destacados y personalidades que forman parte de la historia de Lomas de Zamora.

Para más información sobre la asociación entrar en @mujeresnypdelsur