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25 de mayo de 2026
Todo o nada.

Tres participantes bajaron de placa en Gran Hermano: quién se va esta noche de la casa

En medio de fuertes cruces en la cena de nominados, en Gran Hermano se confirmó quienes se siguen en la cuerda floja en certamen de Telefe.

Santiago del Moro anunció quiénes bajaron de la plca.&nbsp;

Santiago del Moro anunció quiénes bajaron de la plca. 

Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso asistieron a la clásica cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada, en la previa de una nueva Gala de Eliminación en el certamen de Telefe.

Ante cada pedido de eliminación, se generaron fuertes discusiones entre los participantes en cuestión. Santiago del Moro intercedió en el picante debate se armó durante la cena.

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Luego reveló quiénes bajaban de placa por el voto del público, como así también aquellos que siguen rumbo a la Gala de Eliminación de este lunes por la noche.

Los que bajaron de la placa en Gran Hermano

El conductor fue anunciando uno por uno a los jugadores que quedaban fuera de peligro, mientras la incertidumbre crecía entre los nominados. El primero en ser salvado por el público fue Matías Hanssen, uno de los nuevos participantes que ingresó recientemente al reality.

Minutos después, Santiago del Moro anunció que Mariela Prieto también continuaba en competencia y lograba salir de la placa. Más adelante, el conductor confirmó la última jugadora en salvarse que fue Stefany Pereira.

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La placa de Gran Hermano.

La placa de Gran Hermano.

De esta manera, la definición quedó reducida a Cinzia Francischiello, Juan “Juanicar” y Eduardo Carrera, participantes que continúan en riesgo de abandonar la casa en la próxima Gala de Eliminación. En las redes sociales se palpita un versus entre Eduardo y Cinzia.

Santiago del Moro confirmó durante la emisión de este domingo que la próxima Gala de Eliminación se realizará este lunes 25 de mayo, pese al feriado nacional.

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