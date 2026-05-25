Cómo fue el romance de David Lebón y Pata Villanueva

David Lebón, talentoso músico, ídolo del rock argentino e integrante de recordadas bandas, y Pata Villanueva, popular modelo, actriz y empresaria, vivieron un inesperado e intenso romance cuando corrían los ’90. Además, durante la relación lograron ensamblar sus numerosas familias.

Se conocieron en enero 1994 en el pub El Correo de Punta del Este y se recuerda que el flechazo entre el legendario rockero y la modelo fue instantáneo.

Ella tenía tres hijos, Agostina, la mayor, fruto de la relación con el empresario Héctor Cavallero, y Bernardita y Robertino, del exfutbolista Alberto Tarantini. Y él tenía seis hijos de varias relaciones.

Mudanza y las idas y vueltas del romance

Pata Villanueva había alquilado su casa de San Isidro y por la mitad de ese valor consiguió todas estas comodidades en una zona muy cómoda.

“Cuando está todo bien, quién no tiene ganas de compartir con su pareja. Ahora boda y por iglesia, la verdad no veo la chance. Sí convivir, me parece posible, no lo descarto para nada”, contaba Pata Villanueva en una entrevista.

David Lebón mostraba sus ansias de que hubiera una futura ceremonia: “A mí me encantaría que nos casáramos. Para andar todo el día como cuando nos conocimos, juntitos y de la manito”.

Entre idas y vueltas, la pareja se fue desgantando. Pata Villanueva buscaba asentarse un poco más, luego de años de aviones y hoteles debido a su primera pareja, el Conejo Tarantini, que recorrió Europa entre diferentes clubes.

David Lebón apostó por su propio proyecto y se resguardó en Mendoza. Mientras tanto, ella fue flechada por otro amor: Martín Bernt, empresario, con el que construyó un vínculo de 15 años.