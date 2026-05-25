Usaban una camioneta robada en Temperley para cometer otros robos: terminaron detenidos

Detuvieron a dos hombres que circulaban en una camioneta que había sido robada en el barrio Villa Galicia de Temperley . El vehículo fue utilizado para cometer varios robos en la zona sur del Conurbano.

Todo empezó cuando una Peugeot Partner con pedido de identificación vigente fue detectada por un lector de patentes en Quilmes. Desde el centro de monitoreo local hicieron un seguimiento en tiempo real y coordinaron un operativo para interceptarla.

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Efectivos del Comando de Patrullas, la Fuerza Barrial de Aproximación y la Policía Local lograron detener la camioneta y rápidamente comenzaron a realizar las verificaciones correspondientes. No tardaron en notar algunas irregularidades.

Dentro de la camioneta robada en Temperley había varias herramientas para cometer los robos.

Los policías observaron que las numeraciones de motor y chasis no coincidían con la patente colocada en la camioneta. El grabado de los cristales reveló que la patente real tenía pedido de secuestro activo por “hurto agravado” desde el 19 de abril, solicitado por la Comisaría 8ª de Lomas de Zamora, la cual tiene jurisdicción en Villa Galicia.

Al revisar la camioneta, los agentes encontraron una gran cantidad de herramientas utilizadas para robar autopartes. Había llaves de criquet, tuercas de seguridad, llaves sacatuercas, pinzas y mazas, entre otros elementos. Además, incautaron dos patentes que correspondían a un vehículo radicado en Santa Fe.

Quedaba claro que los dos sujetos sabían que la camioneta era robada y que la habían utilizado para cometer otros robos. Ambos terminaron detenidos y fueron llevados a la Comisaría 5ª de Quilmes.

Los hombres quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 local, imputados por “encubrimiento de hurto agravado”.