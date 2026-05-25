Otro dolor de cabeza para Mauricio Pellegrino en la ofensiva

Desde la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense, a Mauricio Pellegrino le quedó un vacío difícil de ocupar en la ofensiva de Lanús . De apuro llegó Yoshan Valois , pero el colombiano no alcanzó para tapar ese hueco. Encima, una lesión en Quito lo saca del choque clave frente a Mirassol.

En la derrota con Liga de Quito, que eliminó a Lanús de la fase de grupos de la Copa Libertadores , el oriundo de Istmina fue titular, pero no pudo completar el partido y fue reemplazado por Bruno Cabrera a los 14 minutos del complemento.

Eliminado. En la altura, Lanús perdió con Liga de Quito y se despidió de la Copa Libertadores

El parte médico indicó que Yoshan Valois sufrió un esguince grado 1 en la rodilla derecha, por lo que se perderá el choque con Mirassol, este martes en la Fortaleza , a las 19; y el del sábado 30 contra Instituto de Córdoba, por los 16avos. de Copa Argentina, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s, a las 18.

Lanús se jugará ante el elenco brasilero el pase al Repechaje para ingresar a la Copa Sudamericana, por lo que el entrenador Mauricio Pellegrino pierde a una referencia del ataque en un momento delicado.

Walter Bou - Ramiro Carrera Walter Bou o Ramiro Carrera por un lugar en la ofensiva de Lanús.

Con Yoshan Valois afuera de los concentrados y el bajo nivel que viene mostrando Walter Bou, al técnico se le presenta un problema mayúsculo para dar en la tecla en un puesto dónde no dio la talla.

Sin la respuesta esperada de estos dos futbolistas, Mauricio Pellegrino podría recurrir nuevamente a Ramiro Carrera en esa posición, aunque rinde más por la banda, como quedó demostrado varias veces.

Números de Yoshan Valois y Walter Bou

Entre Torneo Apertura y Copa Libertadores, el colombiano suma 14 presencia (574 minutos) y dos goles: en las victorias frente a Banfield y Always Ready.

Mientras que el entrerriano tuvo 16 apariciones en el año, sumando además Recopa Sudamericana y Copa Argentina, también con dos goles: Defensa y Justicia y Newell’s, con 652 minutos de juego.