Reconocen el trabajo de un merendero de Lomas por su asistencia y contención

El espacio nació en 2016 en Lomas Oeste y desde entonces dictan actividades gratuitas para la comunidad.

Un espacio con compromiso y dedicación fue elegido como Punto de género en Lomas de Zamora . Se trata del merendero Creciendo, ubicado en Doctor David Prando 879. Allí, dictan talleres, capacitaciones y actividades gratuitas .

El espacio social funciona como merendero queda a media cuadra del Hospital Odontológico y Oftalmológico de Lomas y fue elegido especialmente por el área de género del Municipio porque desde que se fundó ha trabajado en fortalecer lazos comunitarios brindando acompañamiento y contención.

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"Trabajamos en articulación con el espacio Fátima Catán de Fiorito y desde el 2016 que estamos en Lomas Oeste dictando a la comunidad distintos talleres y apoyo escolar", aseguró la vice presidente del espacio, Rosa Torres.

Desde que comenzaron capacitan a la comunidad de forma gratuita y contienen a través del merendero a las familias del barrio con más necesidad. "Taller de tejido a dos agujas y crochet, moldería, cotillón, bachata, apoyo escolar, dibujo, asesoramiento jurídico y pedagogía, son parte de las opciones que tenemos", comentó Torres.

Respecto al merendero especificaron que está abierto los sábados por medio porque es una de las áreas que dependen de lo que junten quienes llevan adelante el lugar. "Todo lo que se da en el merendero sale de nuestro bolsillo o de las campañas que hacemos para juntar donaciones", recalcaron.

Alrededor de 30 chicos asisten al espacio cada sábado para poder tomar la merienda con algo caliente acompañado por galletitas o pan, según lo que puedan ofrecer o elaborar para la ocasión.

"Cada vez más mujeres se acercar al espacio. En el taller de tejido tenemos a más de 20 concurrentes, y en las clases de bachata, también", resaltaron, y destacaron que todas las opciones son abiertas y gratuitas a la comunidad.