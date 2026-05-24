Un 25 de mayo solidario en Lomas de Zamora: recibirán donaciones para personas en situación de calle

Los vecinos que vayan este domingo a los festejos por el 25 de mayo en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora podrán colaborar con donaciones que serán destinadas a personas en situación de calle.
En los festejos de este lunes en la Plaza Grigera, los vecinos podrán colaborar con ropa de abrigo y frazadas.
Los vecinos que vayan este domingo a los festejos por el 25 de mayo en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora podrán colaborar con donaciones que serán destinadas a personas en situación de calle.
A partir de las 12 recibirán ropa de abrigo y frazadas en el Teatro del Municipio, que está ubicado frente a la plaza en la calle Manuel Castro 262. Todo lo recolectado irá a los operativos Lomas Abriga que lleva adelante el Municipio junto con diferentes organizaciones para brindar asistencia a los que más necesitan.
Durante el invierno y cuando hay alertas por temperaturas de frío extremo, se ponen en marcha las jornadas de Lomas Abriga que consisten en cocinar, preparar viandas y dividir la ropa para luego entregarlas a personas en situación de calle mediante recorridas por los barrios.
El año pasado se hicieron 14 operativos por Lomas, Banfield, Temperley, San José, Llavallol, Turdera y Cuartel Noveno con el acompañamiento de organizaciones como Aconcagua. Además de llevarles un plato de comida caliente, el objetivo es conocer las necesidades de cada persona y gestionar el acceso a turnos de salud, trámites, recursos y programas que tiene el Municipio con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Hace pocos días se organizó un encuentro en la Plaza Steinberg para comenzar a preparar los operativos y tener información detallada sobre cuántas personas se encuentran en la calle para poder asistirlas. Aconcagua, Deshoras y la Cruz Roja participaron de la jornada que incluyó entrega de donaciones de ropa, corte de pelo, merienda, cena, talleres y actividades recreativas.
Este lunes 25 de mayo hay un gran festejo patrio en la Plaza Grigera (Avenida Hipólito Yrigoyen 8700) con propuestas culturales, gastronómicas y artísticas organizadas por el Municipio. Los vecinos y familias disfrutarán de un recital gratuito del Dúo Coplanacu, grandes referentes de la música popular con más de 40 años de trayectoria.
"También vamos a tener un desfile cívico de instituciones locales y 56 ballets folklóricos que realizarán el Pericón Nacional. El Himno Nacional lo entonaremos junto a Candela Mazza, también se presentará el grupo local Semilla Santiagueña y después le daremos la bienvenida al Dúo Coplanacu para un concierto imperdible", detallaron desde Cultura Lomas.
En el festejo para conmemorar la Revolución de Mayo habrá locro para los vecinos y diferentes propuestas para fortalecer el encuentro comunitario, poner en valor las tradiciones argentinas y celebrar la historia y la identidad nacional.