Un 25 de mayo solidario en Lomas de Zamora: recibirán donaciones para personas en situación de calle

Los vecinos que vayan este domingo a los festejos por el 25 de mayo en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora podrán colaborar con donaciones que serán destinadas a personas en situación de calle .

A partir de las 12 recibirán ropa de abrigo y frazadas en el Teatro del Municipio , que está ubicado frente a la plaza en la calle Manuel Castro 262 . Todo lo recolectado irá a los operativos Lomas Abriga que lleva adelante el Municipio junto con diferentes organizaciones para brindar asistencia a los que más necesitan.

Impacto positivo. Cotillones de Lomas ya registran más ventas por el 25 de Mayo y el Mundial

Durante el invierno y cuando hay alertas por temperaturas de frío extremo , se ponen en marcha las jornadas de Lomas Abriga que consisten en cocinar, preparar viandas y dividir la ropa para luego entregarlas a personas en situación de calle mediante recorridas por los barrios.

El año pasado se hicieron 14 operativos por Lomas, Banfield, Temperley, San José, Llavallol, Turdera y Cuartel Noveno con el acompañamiento de organizaciones como Aconcagua. Además de llevarles un plato de comida caliente, el objetivo es conocer las necesidades de cada persona y gestionar el acceso a turnos de salud, trámites, recursos y programas que tiene el Municipio con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Hace pocos días se organizó un encuentro en la Plaza Steinberg para comenzar a preparar los operativos y tener información detallada sobre cuántas personas se encuentran en la calle para poder asistirlas. Aconcagua, Deshoras y la Cruz Roja participaron de la jornada que incluyó entrega de donaciones de ropa, corte de pelo, merienda, cena, talleres y actividades recreativas.

Así serán los festejos por el 25 de mayo en Lomas

Este lunes 25 de mayo hay un gran festejo patrio en la Plaza Grigera (Avenida Hipólito Yrigoyen 8700) con propuestas culturales, gastronómicas y artísticas organizadas por el Municipio. Los vecinos y familias disfrutarán de un recital gratuito del Dúo Coplanacu, grandes referentes de la música popular con más de 40 años de trayectoria.

"También vamos a tener un desfile cívico de instituciones locales y 56 ballets folklóricos que realizarán el Pericón Nacional. El Himno Nacional lo entonaremos junto a Candela Mazza, también se presentará el grupo local Semilla Santiagueña y después le daremos la bienvenida al Dúo Coplanacu para un concierto imperdible", detallaron desde Cultura Lomas.

En el festejo para conmemorar la Revolución de Mayo habrá locro para los vecinos y diferentes propuestas para fortalecer el encuentro comunitario, poner en valor las tradiciones argentinas y celebrar la historia y la identidad nacional.