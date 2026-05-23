Lomas recibe al legendario Dúo Coplanacu para celebrar el 25 de Mayo

El Dúo Coplanacu llega a Lomas para festejar el Día de la Patria.

Este lunes 25 de mayo hay un gran festejo patrio en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora con propuestas culturales, gastronómicas y artísticas organizadas por el Municipio. Los vecinos y familias disfrutarán de un recital gratuito del Dúo Coplanacu , grandes referentes de la música popular con más de 40 años de trayectoria.

El dúo integrado por Julio Paz y Roberto Cantos arrancó en 1985, grabaron un total de 12 discos y tocaron sus canciones por todo el país con múltiples presentaciones en peñas, conciertos y festivales. Su música refleja la herencia tradicional santiagueña que los influenció desde la infancia y se caracteriza por la armonía de las voces y los instrumentos.

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"Es un dúo fundamental para el folklore nacional y popular que ha trascendido diferentes generaciones y tienen muchos jóvenes que los siguen. Son poetas muy comprometidos con lo social, político, cultural y también con el ambiente que, a lo largo de 41 años, lograron un enorme reconocimiento tanto en nuestro país como en diferentes partes del mundo", destacó Alberto Ibarra, director municipal a cargo del área de folklore en Lomas.

Coplanacu es una palabra que toma el término "copla" como célula de nuestro cancionero; y del quichua, el sufijo "nacu", que da idea de reciprocidad, encuentro y comunicación. El dúo siempre es protagonista en el emblemático Festival de Cosquín, donde tienen un vínculo especial con el público.

"Los vecinos y familias lomenses van a disfrutar de un concierto marcado por el baile y las letras sentidas que tiene el dúo. Estamos felices y agradecidos de recibir a artistas tan importantes para conmemorar patrióticamente este 25 de mayo en Lomas de Zamora", remarcó Ibarra.

Desfile, locro y música para celebrar el Día de la Patria en Lomas

"Lomas por la Patria en Comunidad" es el nombre del encuentro que se realizará este lunes, desde las 12, en la Plaza Grigera ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700.

"Vamos a tener un desfile cívico de instituciones locales y 56 ballets folklóricos que realizarán el Pericón Nacional. El Himno Nacional lo entonaremos junto a Candela Mazza, también se presentará el grupo local Semilla Santiagueña y después le daremos la bienvenida al Dúo Coplanacu para un concierto imperdible", detalló Ibarra.

En el festejo para conmemorar la Revolución de Mayo habrá locro para los vecinos y diferentes propuestas para fortalecer el encuentro comunitario, poner en valor las tradiciones argentinas y celebrar la historia y la identidad nacional.