Tucumbia arma una fiesta en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora

Tucumbia hará un recorrido por los clásicos de cumbia de otros tiempos y por composiciones del género más actuales este domingo en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, donde la música y el baile van a ser protagonistas de la noche.

“Hace dos años que estamos con esta formación. Tocamos en eventos privados y en otros organizados por la Municipalidad de Lomas de Zamora. También tocamos en el Santo Cumbión”, cuenta Estefy, cantante de la banda, a La Unión.

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El grupo se completa con Daku en bajo y coros, Patico Caballé en octapad, Nahuel di Salvo en voz y guitarra y Yani Farías y Chelo en los teclados.

Los músicos vienen de formaciones anteriores de cumbia y de otros géneros, como el rock y el pop. “Amamos la cumbia”, apunta la cantante.

image Tucumbia, en Lomas de Zamora.

Clásicos infaltables de la cumbia y algo más

Tucumbia, integrado por artistas de la región, irrumpe en escena con un repertorio que combina clásicos infaltables y sus propias versiones.

“Estamos muy contentos y emocionados de invitación que recibimos. Tenemos un público muy familiar y repertorio muy variado, de cumbias viejas hasta canciones María Becerra y Emilia Mernes”, señala Estefy.

El show del domingo será a las 20 en una víspera de feriado y desde la banda toman su presentación como una apertura para seguir con la diversión. “La banda trae alegría y genera ganas de bailar unas cumbia en familia. Tocamos en un preferiado, es un buen plan para que queden bien manija y activen una buena noche”, cierra Estefy.