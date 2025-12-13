Canticuénticos y La Delio Valdez lanzaron recientemente una versión inédita de “Cumbia del Monstruo”, el clásico absoluto de las infancias, ahora llevado a otro nivel junto a la orquesta de cumbia más influyente de la música Argentina y bajo la producción artística de Popi Spatocco.

Se trata de un cruce que no se ve todos los días: dos proyectos muy queridos, de universos distintos, encontrándose desde la música popular argentina para darle nueva vida a una canción que ya es parte del repertorio afectivo de varias generaciones.

Talentoso y emprendedor. Tiene 13 años, es del Club Temperley y en homenaje creó la banda "La Beranger Rock"

El 14 de diciembre. "Punto Milonga" despide el año en Lomas a pura música y amistad

La Delio Valdez se mete con mucha sensibilidad en el mundo de las infancias y Canticuénticos abre su obra para dialogar con otra estética y otra energía. De esta forma, “La Cumbia del Monstruo” está en lo más alto del podio.

Este lanzamiento inaugura los “Canti Duéticos”, una serie de colaboraciones donde artistas invitados reinterpretarán temas emblemáticos del reconocido grupo santafesino, sin dudas el más importante del país y la región en lo que refiere a infancias.

Canticuénticos y La Delio Valdez, en un clásico

Canticuénticos vuelve a sorprender con un lanzamiento histórico: una nueva versión de “Cumbia del Monstruo”, realizada junto a La Delio Valdez, la orquesta que revolucionó la cumbia en nuestro país.

Un encuentro artístico que cruza lenguajes, públicos y tradiciones, abriendo el universo de las infancias a sonidos y artistas que no pertenecen necesariamente a ese territorio.

image Canticuénticos y La Delio Valdez, juntos en "Cumbia del Monstruo"

La canción, producida artísticamente por Popi Spatocco, mantiene el espíritu juguetón y entrañable del original, pero esta vez vestida con la fuerza, el ritmo y la potencia orquestal de La Delio Valdez. El resultado es una versión expansiva, que dialoga con públicos de todas las edades.

Este lanzamiento es el primero de una serie de cruces musicales con artistas invitados que reinterpretarán canciones emblemáticas de Canticuénticos, en una apuesta por compartir mundos y ampliar fronteras.