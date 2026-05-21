Aseguran que Mauricio Pellegrino presentó la renuncia en Lanús hace 10 días

La derrota ante Liga de Quito dejó sin chances a Lanús de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores , pero también abrió un interrogante: ¿será el final del ciclo del entrenador Mauricio Pellegrino al frente del “Granate”?

Con la eliminación consumada, empezó a circular una información que se había guardado con total hermetismo durante las últimas dos semanas, priorizando el desafío copero que tenía el club por adelante.

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Cerrado el sueño de la Libertadores, los periodistas David Caruso y Ángel Carmé sacaron a la luz una situación que se vivió después de la eliminación de Lanús del Torneo Apertura . Según la información de ambos comunicadores, el DT habría presentado su renuncia post la derrota ante Argentinos Juniors .

Esa derrota en el estadio Diego Armando Maradona había acentuado un mal momento deportivo, con una seguidilla en el que había ganado tres partidos de los últimos 11 entre ambas competencias y un dato preocupante: había marcado apenas cuatro goles.

Por este motivo, luego el 2 a 0 ante el Bicho, Pellegrino consideró que era el final de su ciclo. Sin embargo, la dirigencia lo ratificó en el cargo, no le aceptó la renuncia, y enfocó todos los cañones al viaje de Ecuador, con el objetivo de avanzar de fase en la copa. Sin embargo, ahora, con la eliminación consumada, esa idea podría reflotarse.

liga de quito - lanus

A Lanús queda aún dos partidos importantes en el semestre. La semana que viene enfrentará a Mirassol de Brasil en la Fortaleza por la última fecha del grupo G, donde buscará asegurar su boleto a la Copa Sudamericana. Y después se medirá con Instituto por los 16avos de final de la Copa Argentina para seguir en carrera en el certamen federal.

Las palabras de Mauricio Pellegrino tras la derrota de Lanús

El entrenador de Lanús habló luego del 0 a 2 ante Liga de Quito y no ocultó su malestar y remarcó que “tenemos que volver a construir y demostrar” después de la eliminación de la Copa Libertadores.

En esa línea, el DT marcó la diferencia entre el rendimiento que le permitió gritar campeón de la Copa Sudamericana y el que lo dejó afuera de manera temprana del máximo torneo continental. “Lo que hiciste ayer, no sirve para hoy. Así es el deporte de alto rendimiento”, remarcó.

Pellegrino también analizó el andar del equipo en la Libertadores y remarcó: "En este certamen, un equipo es realmente visitante cuando sale de su país por muchas razones. El clima, el calendario, la altura… Por eso, los partidos son más difíciles. Esto, sin embargo, no excusa. Les pasa a todos”.

“Nosotros no hemos estado a la altura en estos partidos. Nos ha costado estar al nivel desde los resultados, pero sí entregamos el máximo”, concluyó.