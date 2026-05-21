Los Andes se perfila sin cambios para recibir a Racing de Córdoba

Los Andes transita una buena semana después de los que fue la victoria ante Godoy Cruz , pero sabiendo que el sábado tendrá otro duro examen cuando reciba a Racing de Córdoba por la fecha 15 de la Primera Nacional . Por eso, el entrenador Leonardo Lemos no pierde el tiempo y ya trabaja en el armado del equipo.

En los últimos encuentros, Lemos parece haber encontrado una base y el equipo, más allá de algunos retoques por lesiones, no tiene grandes cambios. Por este motivo, con miras al duelo del sábado, el 11 titular tendría pocos retoque mientras espera por la recuperación de algunos lesionados como Camilo Viganoni.

En el fondo, con el regreso de Julián Navas al lateral derecho, la defensa volvió a ser la de siempre en el triunfo del sábado y de no mediar complicaciones, será la misma ante los cordobeses.

El mediocampo, por su parte, ganó firmeza con el ingreso de Sergio Ortiz , quien hoy se convirtió en uno de los pilares del equipo, y mucha desfachatez con la aparición de Alex Valdez Chamorro , una de las revelaciones del equipo. Eso, sumado al desequilibrio de Matías González y la solidez en la marca de Gabriel Cañete, le dio el equilibrio justo al equipo. Por eso, con todos los jugadores en condiciones, tampoco habría cambios en esta zona.

asenjo lomas Mauricio Asenjo es el goleador de Los Andes con cinco tantos.

En la delantera, en tanto, la presencia de Mauricio Asenjo es una fija. El "9" es el mejor futbolista que tiene Los Andes y la gran carta ofensiva del elenco de Leonardo Lemos. Sus cinco goles en el torneo lo demuestran. Por eso, en el ataque, las dudas pasan por el socio del mendocino. El primero fue Mario Galeano, pero perdió su lugar con Camilo Viganoni y ahora, con la lesión de ex Tigre, el que se ganó el lugar fue el juvenil Facundo Villarreal.

El "Chaco", uno de los productos de las inferiores del club, se destacó en los últimos tres partidos, aunque en una posición en la que no había jugado antes. A pesar de que no es su posición habitual, se metió en la disputa por ser el socio de Asenjo y hoy, mientras esperan la recuperación de Viganoni, también aparece como una fija en el equipo.

Los próximos desafíos de Los Andes

Con 21 puntos, el Milrayitas marcha cuarto en la zona A y se ubica a dos unidades del líder Colón. Por eso, en las últimas fechas de la primera rueda, el equipo de Lomas de Zamora tendrá como desafío sostenerse en los primeros lugares. En esta seguidilla, afrontará dos partidos en el estadio Eduardo Gallardón y tres de visiante.

El primero será el sábado ante Racing de Córdoba, en Lomas, después visitará a All Boys y luego recibirá a Estudiantes de Buenos Aires. Después de eso, disputará dos partidos complicados en el interior: primero visitará a Mitre en Santiago del Estero y a la semana disputará en Chubut el partido pendiente ante Deportivo Madryn.