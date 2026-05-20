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20 de mayo de 2026
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Gerardo Romano, picante: "Me gustaría cog... todos los días"

Gerardo Romano hablo de todo en una entrevista, incluyendo cómo transita su diagnóstico del Mal de Parkinson y sobre su sexualidad.

Gerardo Romano habló de todo.&nbsp;

Gerardo Romano habló de todo. 

El prestigioso actor que brilló en cine, teatro y televisión, con su filoso estilo habitual, remarcó que busca la manera de conectar con el placer a pesar de su diagnóstico médico.

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"Dejé de tomar Viagra. Sigo funcionando, sí; no todo lo bien que desearía. Pero cada tanto por lo menos sí", contó Gerardo Romano en la entrevista, donde habló de todo.

"Me gustaría coger todos los días. Si fuera por mí lo haría varias veces por día, dos veces por día o tres, a la mañana, a la siesta y a la noche", y aclaró que su vida sexual actual dista mucho de lo que a él le gustaría.

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Gerardo Romano con Rulo, mano a mano.

Gerardo Romano con Rulo, mano a mano.

Gerardo Romano y su lucha contra el Mal de Parkinson

El protagonista de la serie El Marginal aclaró que todo está relacionado con la edad y los medicamentos que toma por el Mal de Parkinson y otros enfermedades de la edad como, el colesterol y la presión.

"Sentí miedo. No quería morirme", reveló sobre el momento en que le dieron la noticia. Romano sigue trabajando y cuenta su experiencia con este trastorno neurodegenerativo en los medios. Está en pareja y contó que la mujer lo "levantó" a la salida del teatro.

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