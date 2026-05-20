Gerardo Romano, picante: "Me gustaría cog... todos los días"

Gerardo Romano se sinceró sobre su nueva vida , a los 79 años y a partir del diagnóstico del Mal de Parkinson , y cómo la enfermedad afectó su vida sexual en una entrevista en el programa de Rulo Schijman, en Infobae.

El prestigioso actor que brilló en cine, teatro y televisión, con su filoso estilo habitual, remarcó que busca la manera de conectar con el placer a pesar de su diagnóstico médico.

Gerardo Romano en #Desencriptados : "Dejé de tomar viagra". Mirá el episodio completo de #Desencriptados en nuestro canal de YouTube. Leé la nota en https://t.co/YvnEUQ4I08 pic.twitter.com/cDr3aoSyCP

"Dejé de tomar Viagra. Sigo funcionando, sí; no todo lo bien que desearía. Pero cada tanto por lo menos sí", contó Gerardo Romano en la entrevista, donde habló de todo.

"Me gustaría coger todos los días. Si fuera por mí lo haría varias veces por día, dos veces por día o tres, a la mañana, a la siesta y a la noche", y aclaró que su vida sexual actual dista mucho de lo que a él le gustaría.

image Gerardo Romano con Rulo, mano a mano.

Gerardo Romano y su lucha contra el Mal de Parkinson

El protagonista de la serie El Marginal aclaró que todo está relacionado con la edad y los medicamentos que toma por el Mal de Parkinson y otros enfermedades de la edad como, el colesterol y la presión.

"Sentí miedo. No quería morirme", reveló sobre el momento en que le dieron la noticia. Romano sigue trabajando y cuenta su experiencia con este trastorno neurodegenerativo en los medios. Está en pareja y contó que la mujer lo "levantó" a la salida del teatro.