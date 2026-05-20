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20 de mayo de 2026
Es el amor.

Qué increíble sueño le cumplió Mauro Icardi a la China Suárez

Mauro Icardi pudo satisfacer un viejo y postergado anhelo que tenía la China Suárez y hasta revelaron que ya está cumpliendo ese sueño.

La China Suárez y Mauro Icardi.&nbsp;

La China Suárez y Mauro Icardi. 

La información fue dada por Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán y el periodista contó que Japón es muy especial para la actriz. “Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez y están en Japón”, aseguró el panelista al aire en el programa de El Trece.

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La actriz siente una profunda fascinación por la cultura japonesa debido a los orígenes de parte de su familia y desde hace años deseaba conocer ese país. Su abuela, Marta Mitzumori, nació en el seno de una familia que emigró desde Japón hacia la Argentina varias décadas atrás.

La China Suárez y frustrado viaje a Japón

Durante el programa, Gustavo Méndez recordó que la China Suárez ya había tenido la intención de visitar Japón tiempo atrás, aunque finalmente no pudo concretarlo.

La China Suárez y Mauro Icardi.
La China Suárez y Mauro Icardi.
La China Suárez y Mauro Icardi.

“Ella no pudo ir en su momento con Marley porque estaba internada Magnolia y fue Jimena Barón”, explicó el periodista. Además, Gustavo Méndez reveló cómo continuará la agenda de Mauro Icardi después de este viaje romántico con su novia.

“Después de Japón se van a Turquía y luego viene a la Argentina. Icardi ya pidió ver a sus familiares”, contó. El futbolista acaba de consagrarse campeón con el Galatasaray y tendría intenciones de reencontrarse con sus hijas.

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