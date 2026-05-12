La filosa indirecta que lanzó Wanda Nara contra la China Suárez

La supuesta tregua entre Wanda Nara con la China Suárez y Mauro Icardi parece que se hizo añicos luego de una foto que publicó la conductora en referencia a un hecho escandaloso que refiere a un romance del pasado de la actriz.

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez fueron visto muy eufóricos y apasionados durante los festejos del campeonato logrado por el Galatasaray de Turquía , Wanda Nara volvió a hacer de las suyas.

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Luz, cámara, acción Las primeras imágenes de la película protagonizada por Wanda Nara

Wanda Nara está por estrenar la serie Triángulo Amoroso, en Telefe, y está en rodaje de la película "¿Querés ser mi hijo?", le mandó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a la China Suárez.

La chicana partió de una foto que subió Wanda Nara a la que tituló "Motorhome”. La postal se hizo viral en las redes sociales y de inmediato se la relacionó con la China Suárez.

image El posteo de Wanda Nara en las redes sociales.

La polémica tiene que ver con el recordado episodio del motorhome de Pampita, involucrando a Benjamín Vicuña y la China Suárez, que ocurrió en diciembre de 2015.

El incidente tuvo lugar en el set de filmación de la película "El hilo rojo", donde la modelo irrumpió y denunció que se topó con los actores teniendo relaciones sexuales. “Había olor a sexo”, contó Pampita luego.