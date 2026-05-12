martes 12 de mayo de 2026
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12 de mayo de 2026
Se picó.

La filosa indirecta que lanzó Wanda Nara contra la China Suárez

En medio de una aparente tregua, Wanda Nara publicó una foto con un título que rápidamente se vinculó con un escándalo del pasado de la China Suárez.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez.

La supuesta tregua entre Wanda Nara con la China Suárez y Mauro Icardi parece que se hizo añicos luego de una foto que publicó la conductora en referencia a un hecho escandaloso que refiere a un romance del pasado de la actriz.

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez fueron visto muy eufóricos y apasionados durante los festejos del campeonato logrado por el Galatasaray de Turquía, Wanda Nara volvió a hacer de las suyas.

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Wanda Nara está por estrenar la serie Triángulo Amoroso, en Telefe, y está en rodaje de la película "¿Querés ser mi hijo?", le mandó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a la China Suárez.

La chicana partió de una foto que subió Wanda Nara a la que tituló "Motorhome”. La postal se hizo viral en las redes sociales y de inmediato se la relacionó con la China Suárez.

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El posteo de Wanda Nara en las redes sociales.

El posteo de Wanda Nara en las redes sociales.

La polémica tiene que ver con el recordado episodio del motorhome de Pampita, involucrando a Benjamín Vicuña y la China Suárez, que ocurrió en diciembre de 2015.

El incidente tuvo lugar en el set de filmación de la película "El hilo rojo", donde la modelo irrumpió y denunció que se topó con los actores teniendo relaciones sexuales. “Había olor a sexo”, contó Pampita luego.

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