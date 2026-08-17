Avellaneda: la EMPA fue declarada de interés legislativo, cultural y comunitario

La Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA) fue declarada de interés legislativo, cultural y comunitario por el Concejo Deliberante local durante la sesión del 13 de agosto. El reconocimiento destacó los 40 años de trayectoria de la institución, su formación académica y su aporte a la música popular argentina y latinoamericana.

El proyecto recordó que la escuela fue creada en 1986 para brindar una formación académica especializada en música popular, con el tango, el folklore y el jazz como parte de su propuesta.

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El Concejo Deliberante de Avellaneda destacó el modelo pedagógico de la EMPA, basado en la práctica, la improvisación y una mirada plural de la música. También puso en valor su contribución al desarrollo de la música popular argentina y latinoamericana.

Entre los antecedentes mencionados aparece el Decreto Municipal N.º 3595 , de agosto de 2006, que declaró de Interés Municipal el 20.º aniversario de la escuela. También se resaltó la construcción de su actual sede, inaugurada en 2015, con espacios destinados a la formación académica.

Ese mismo año, la Ordenanza N.º 3005 declaró de Interés Legislativo de Avellaneda la presentación del espectáculo “Noches de Música por la Paz”, organizado por la institución.

La Orquesta de Tango y el Premio Gardel

El reconocimiento también contempló la trayectoria artística de estudiantes y egresados. La Orquesta de Tango de la EMPA actuó en escenarios como el Teatro Municipal Roma y participó del Festival Internacional y Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires en 2024 y 2025.

Durante 2026, además, la agrupación obtuvo el Premio Gardel en la categoría Orquesta y/o Instrumental y/o Cantada. El proyecto legislativo consideró este logro como un hecho inédito para la educación pública de gestión estatal dentro de la educación artística.

La Municipalidad de Avellaneda también acompañó la grabación del primer disco de la orquesta en el Centro Municipal de las Artes.

La declaración fue aprobada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Avellaneda el 13 de agosto de 2026, con las firmas del presidente del cuerpo, Hugo Barrueco, y del secretario, Roberto Sicari.

Además, la iniciativa invita a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires a declarar a la EMPA de interés provincial y a impulsar acciones para fortalecer su desarrollo como referente académico, artístico y cultural bonaerense.