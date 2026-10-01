Lanús va a Rosario contra un rival directo: qué equipo pondrá Mauricio Pellegrino

Lanús tendrá un partido clave en Rosario frente a Newell´s por la lucha entre ambos por afianzarse en los puestos de playoffs del Torneo Clausura y, en el caso del Granate, saltar a zona de clasificación a las copas internacionales 2027.

Las tres victorias consecutivas (Defensa y Justicia, Deportivo Riestra y Estudiantes de La Plata) posicionaron al equipo de Mauricio Pellegrino de cara a las instancias finales del torneo. El Granate y la Lepra ocupan los puestos 7º y 8º de la zona A, con mejor diferencia de goles para Lanús.

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¿Extiende el vínculo? El futuro de Carrera en Lanús es un tema a resolver

El parate por fecha FIFA le vino de maravillas al entrenador para recuperar jugadores importantes, casos Felipe Peña Biafore (lesionado ante Estudiantes de La Plata) y Ramiro Carrer a (ante Defensa y Justicia). Ambos no estuvieron presentes en el amistoso del viernes pasado contra Huracán, pero se estima que llegarán para el partido de este sábado en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

Por el lado de Marcelino Moreno habrá que ser más cauteloso. Volvió a pisar una cancha después de cuatro meses tras la operación por una metatarsalgia en el pie izquierdo y sumó minutos en el ensayo frente al Globo. La idea de Mauricio Pellegrino es que continúe paulatinamente elevando su estado físico y que tal vez arranque como titular el lunes 12 de octubre ante Vélez Sarsfield.

Mauricio Pellegrino no haría cambios

Con este panorama, el DT repetiría equipo: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Lucas Besozzi, Eduardo Salvio y Gonzalo Lobos: Allan Wlk. En el caso de Ramiro Carrera, de concentrar, integraría el banco de suplentes.

Por su parte, José María Canale y Matías Sepúlveda continúan representando a las selecciones de Paraguay y Chile, respectivamente, en la presente Fecha FIFA.

Lanús y Darío Herrera vuelven a cruzarse

El árbitro del partido del sábado, desde las 17, será Darío Herrera. Viene de dirigir la final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, con polémicas. Y con el Granate tiene malos antecedentes.

Torneo Clausura 2026 de la #LigaProfesional: Darío Herrera el árbitro en nuestro partido contra Newell's



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Lo secundarán José Castelli y Marcos Horticolou. VAR: Fernando Espinoza. AVAR: Diego Verlotta. Cuarto árbitro: Franco Morón. Televisa: TNT Sports Premium.

Lanús no le gana a Newell´s como visitante desde el Torneo Final 2013. En el partido jugado el 17 de febrero goleó por 3-0, con tantos de Silvio, Marcos Cáceres e/c y Mario Regueiro. Luego cosechó cuatro empates y seis derrotas.

En el Torneo Apertura, Lanús vapuleó a Newell’s por 5-0, con un hat-trick de Dylan Aquino y los restantes de Walter Bou –p- y Eduardo Salvio.