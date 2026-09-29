Banfield y Lanús con la Selección Argentina Sub-17 en un torneo internacional

La Selección Argentina Sub-17 afrontará desde este jueves un torneo internacional con vistas al Mundial de la categoría que se desarrollará en Qatar entre el 9 de noviembre y el 13 de diciembre. Banfield y Lanús tienen un representante en el plantel que dirige técnicamente Diego Placente.

Mateo Mendizábal y Alex Cardozo son parte del semillero de Banfield y Lanús, dos instituciones prolíferas en promover talentos de sus divisiones inferiores.

El central del Taladro realizó la pretemporada a principio de año con el plantel profesional que comanda Pedro Troglio . Se incorporó a los seis años y realizó todo el proceso formativo en el predio de Luis Guillón.

Con la Selección Argentina Sub-17 alcanzó la final del Campeonato Sudamericano de Paraguay y la clasificación al Mundial. El premio mayor sucedió después: firmó contrato con Banfield hasta diciembre de 2028.

El entrenador Pedro Troglio lo convocó para el partido frente a Estudiantes de Río Cuarto, por la 3º fecha del Torneo Clausura. Fue al banco y no ingresó. Hoy forma parte de la zaga central de la Reserva que dirige Mariano Valentini.

Por su parte, Alex Cardozo se desempeña como lateral izquierdo y también firmó contrato con Lanús hasta diciembre de 2028.

Alex Cardozo, lateral izquierdo de Lanús.

Integra el plantel de la Sexta División del Granate que dirige Fabián Cordero, que se ubica en el 1º puesto en su categoría con 62 puntos, uno más que Belgrano de Córdoba. Al igual que Mateo Mendizábal dijo presente en el Campeonato Sudamericano celebrado en Paraguay.

Qué torneo jugará la Sub-17

La Selección Argentina Sub-17 participará de la Vertek Cup, en Londres, un torneo de carácter internacional que le permitirá continuar sumando minutos de competencia y ajustar detalles de cara a la Copa del Mundo.

Este jueves 1º de octubre enfrentará a México, el domingo 4 se medirá contra Tanzania y cerrará su participación el miércoles 7 ante China.

En el historial de los Mundiales Sub-17, la Albiceleste nunca fue campeona. En Qatar, donde participarán 48 seleccionados, formará parte del grupo C junto a Australia (19/11), Mozambique (22/11) y Dinamarca (25/11).