Volvió MasterChef Celebrity: quiénes son los primeros delantales grises

Arrancó la nueva temporada de Masterchef Celebrity , con la conducción de Wanda Nara, y 12 de los 24 participantes cocinaron en duplas. El jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidió quiénes fueron los primeros delantales grises.

Luego de una extensa degustación de los seis platos dedicados a la astronomía, Wanda Nara llamó a deliberar a los chefs. Los jurados afirmaron que hubo muchos problemas con las salsas y que tres duplas se destacaron por sobre el resto.

Nazareno Casero y Luciana Geuna por un lado, y la Negra Vernaci y la China Ansa por el otro, fueron los primeros en ser llamados al frente por Damián Betular.

El jurado determinó que fueron buenos platos y les dio el pase al balcón en la primera jornada de la competencia. Además, la Negra Vernaci y la China Ansa se reconciliaron tras un conflictivo inicio de su relación cocinando juntas.

Luego, Germán Martitegui llamó a las duplas conformadas por Mike Amigorena y Pablo Migliore y a la de Morena Beltrán con Alejandro Lerner. A pesar de las “buenas intenciones” que el jurado señaló de sus platos, les tocó a los cuatro llevarse un delantal gris y no pudieron subir al balcón.

Por último, Maru Botana llamó a los duetos de Campi y Luck Ra y al de Edith Hermida y Paula Trapani. El músico y el comediante obtuvieron el delantal gris, mientras que las periodistas lograron subir al balcón.

El balcón de MasterChef Celebrity.

Las dinámica semanal de Masterchef Celebrity

En cada semana, en las primeras dos jornadas cocinan distintos grupos. Aquellos que suban al balcón en cada una de ellas pasan a la gala de beneficios y medallas, mientras que los que obtienen los delantales grises pasan a la gala de última chance.

En la jornada de última chance con los peores de la semana uno solo se salvará de la gala de eliminación, que habitualmente se emitirá los domingos por Telefe.