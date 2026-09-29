El partido entre Los Andes-Deportivo Morón tuvo una recaudación con números impresionantes

Por segunda vez en la temporada Los Andes abrió las puertas del estadio Eduardo Gallardón para el público visitante. Los primeros en pisar Lomas de Zamora fueron los de Ferro Carril Oeste y este último fin de semana le tocó a Deportivo Morón , líder y escolta de la zona A de la Primera Nacional.

La restricción de los visitantes en el fútbol de ascenso fue, por muchos años, un problema mayúsculo para los clubes en materia económica. Con el paulatino regreso a partir de la 10º fecha de la Primera Nacional , se generó otra expectativa por lo que la afluencia de público dejó buenos réditos en las arcas.

Además de la presencia de Deportivo Morón en Lomas de Zamora , la 31º fecha de la segunda categoría del fútbol argentino tuvo otros partidos con público visitante: Tristán Suárez (líder de la zona B) en Libertad contra Ferro Carril Midland y Nueva Chicago (zona B) en Tres de Febrero frente a Almagro.

Los Andes informó los números que dejaron en boleterías el partido que este domingo el equipo de César Monasterio le ganó a Deportivo Morón por 2-1.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y el orden institucional, compartimos el detalle de ingresos y egresos correspondientes al partido frente a Deportivo Morón.



Lo recaudado será destinado a seguir cumpliendo con los compromisos que, mes a mes, afronta nuestro Club… pic.twitter.com/4IWADb6J66 — Club Los Andes (@clublosandes) September 29, 2026

Por entradas se recaudaron $130.75.000, mientras que los egresos ascendieron a $43.786.516, por lo que el total arrojó un saldo de $86.963.484.

Los mayores gastos estuvieron destinados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con $17.131.367 y el operativo policial que costó $15.400.000.

A pesar de las inclemencias del tiempo, viento, lluvia y cierre de jornada a sol pleno, la masiva concurrencia de ambas parcialidades estuvo a la altura de las expectativas, con el sector Familia Da Graca repleto de simpatizantes del Gallo y la tribuna popular Horacio Palacios a pleno con los hinchas del Milrayitas.

El informe de la dirigencia

La dirigencia de Los Andes explicó a través de redes sociales que “con el objetivo de fortalecer la transparencia y el orden institucional, compartimos el detalle de ingresos y egresos correspondientes al partido frente a Deportivo Morón”.

También se informó que el dinero recaudado será utilizado para afrontar los compromisos asumidos por la institución. “Lo recaudado será destinado a seguir cumpliendo con los compromisos que, mes a mes, afronta nuestro club para sostener un funcionamiento ordenado y responsable”.

Los hinchas de Los Andes explotaron en el final del partido.

El mensaje a los socios/as e hinchas fue seguir “trabajando con transparencia, responsabilidad y compromiso, poniendo cada recurso al servicio de Los Andes”.

El Eduardo Gallardón de fiesta

Las dos veces que Los Andes recibió visitantes fue una verdadera fiesta. Más allá de los resultados de los partidos, se vivió un clima espectacular, como en las mejores épocas del ascenso, donde volvió el folklore que caracteriza al fútbol argentino.

Los próximos dos compromisos que tiene por delante Los Andes para cerrar su participación en el estadio Eduardo Gallardón serán contra All Boys -después de visitar a Godoy Cruz de Mendoza y Racing de Córdoba, respectivamente- y Mitre de Santiago del Estero, previo partido en Caseros, ante Estudiantes.

Además, durante la edición de Copa Argentina el estadio Eduardo Gallardón fue sede de dos partidos: Gimnasia y Tiro de Salta-Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia de Mendoza.