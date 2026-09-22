martes 22 de septiembre de 2026
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22 de septiembre de 2026
Es oficial.

Confirmado: Los Andes recibirá público visitante ante Deportivo Morón

A través de un comunicado, la Aprevide informó que tres partidos de la Primera Nacional se jugarán con ambas parcialidades y el de Los Andes es uno de ellos.

Los Andes recibirá público visitante ante Deportivo Morón.

Los Andes recibirá público visitante ante Deportivo Morón.

Los Andes recibirá público visitante en el encuentro de este domingo, desde las 15:30, ante Deportivo Morón en el estadio Eduardo Gallardón. La noticia fue confirmada por ambas instituciones y en las próximas horas iniciará la venta de entradas para este compromiso, válido por la fecha 31 de la Primera Nacional.

"Agradecemos a los organismos de seguridad, a la AFA y al Municipio por confiar en nuestra institución y en el trabajo que realizamos para que nuestra casa siga siendo escenario de grandes jornadas deportivas", celebró la entidad de Lomas de Zamora una vez conocida la novedad.

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La oficialización llegó este martes con el comunicado publicado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), en el que informó que habrá tres partidos con público visitante durante el fin de semana. Además del compromiso entre el Milrayitas y el Gallito, también habrá ambas parcialidades en los encuentros entre Almagro y Nueva Chicago (domingo desde las 15:30) y en el de Midland ante Tristán Suárez (domingo desde las 16:30).

"La realización de estos encuentros con ambas parcialidades forma parte del trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Aprevide, junto con los clubes y la AFA para posibilitar el regreso progresivo del público visitante a los estadios de la Provincia", señaló el órgano de control estatal.

El estadio de Los Andes otra vez de gala

En lo que va de la temporada, Los Andes fue anfitrión de dos encuentros de Copa Argentina y también recibió público visitante en el partido ante Ferro por la fecha 24, lo que le permitió aumentar sus ingresos habituales gracias a estos compromisos.

Por eso, la reciente información que dio a conocer la Aprevide fue celebrada como una gran noticia: el club lomense se aseguró su segundo compromiso con ambas parcialidades en su torneo local, lo que le garantizará una recaudación muy superior a la que genera un partido habitual con público netamente local.

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