Los D'Apice: la historia de una familia que hace 100 años llegaba al país y echaba raíces en Banfield

Desde 2005 que se reúnen para mantener el legado de más de 100 años.

Desde 2005 que se reúnen para mantener el legado de más de 100 años.

La familia D'Apice arribó hace más de 100 años a Argentina y por eso rinden homenaje a sus raíces a través de una reunión que harán en Banfield este domingo, la cual tiene el objetivo de encontrarse y sobre todo conocer los nuevos descendientes del apellido que llegó de Italia a Buenos Aires y luego se instaló en Lomas .

Desde 2005 comenzaron a organizar este tipo de reuniones y así dejar el legado a los hijos y nietos para que esto siga realizándose siempre para conservar el apellido y agradecer a ese primer D'Apice que pisó suelo argentino.

Será en Sudáfrica. Un vecino de Banfield, al Mundial de salvamento deportivo: en qué consiste esta disciplina

Emotivo. El colegio de Banfield homenajeó a Messi en el Lencho Sola junto a sus alumnos y familias

Amelia D'Apice es de Lomas y fue quien contó como nacen éstos encuentros familiares y como fue que arrancó esta historia centenaria: "Mi tío abuelo Juan D'Apice vino con su hijo mayor a la argentina en 1923. A los dos años mandó a buscar a su esposa y a sus cinco hijos que estaba en Benevento, Italia. Acá tuvieron dos hijos más así que en total, la pareja tuvo ocho descendientes".

Esos ocho hijos fueron teniendo sus descendencias y así fue creciendo la población con dicho apellido que hoy ya se expande por todo el país y por el exterior, también. Respecto a la primera reunión de los D'Apice, la vecina de Lomas contó que fueron alrededor de 180 personas. "Fue multitudinaria. recordamos a mi tío abuelo como el pionero. Juan D'Apice nunca quiso volver a Italia porque decía que este era 'su gran país'. Él murió a sus 88 años, pero dejó un gran legado familiar que vive hasta ahora", aseguró Amelia.

La reunión en Banfield y la familia que llega desde distintos lugares

Las reuniones las realizan cada dos o tres años y la que se hará este domingo en Banfield es la décima. Los D'Apice están en varias provincias y países, así que cada encuentro se organiza con tiempo para los que quieran asistir y trasladarse de manera organizada. "Algunos viven en Bariloche, otros en Córdoba, también muchos de ellos retornaron a Europa, a las raíces o fueron a otros países como hijo que vive en Estados Unidos", destacó la lomense.

Para el próximo domingo ya tienen unos 70 D'Apice que van a participar del encuentro que tiene el fin de seguir con las raíces y recordar como fueron incorporando la cultura argentina.

Hasta crearon una comisión organizadora para llevar adelante cada encuentro. "Siempre la familia se unió bajo la tutela de Juan D’Apice. El primer inmigrante que llegó a Argentina desde Italia en 1923. Él siguió con las tradiciones de juntar a la familia. En esas reuniones se cantaban canzonetas napolitanas, se jugaba al tresiete (juego de naipes) y se bailaba la tarantela", aseguró Amelia.

Amelia D'Apice es de Lomas y fue quien contó como nacen éstos encuentros familiares y como fue que arrancó esta historia centenaria.

Pero, en las últimas reuniones al haber mayoría de argentinos, cantan himno nacional y el italiano. "Lo más lindo de los encuentros es poder conocer a los nuevos descendientes y lograr un intercambio. Para reconocernos y saber de donde venimos, nos colocamos cartelitos indentificatorios con el nombre y de qué hermano descendemos", detalló.

Los D'Apice en Lomas de Zamora

Si bien, el pionero de los D'Apice se instaló en Buenos Aires tras su llegada desde Italia, Amelia recordó: "Los primeros que llegaron se instalaron en Capital. Mi tío abuelo vivió en Lomas sobre la calle Almafuerte. Después el hermano de mi padre y mi papá, compraron terrenos en Banfield y en Lomas".

Las casas se fueron edificando con la ayuda de la familia que entendían de construcción. "Mi hermano nació en el Hospital Gandulfo en 1952 así que hay una larga historia de la familia en estos pagos. Cuando llegamos a Pereyra Lucena 2065, había sólo campo y después llegaron los españoles, otros italianos y así se formó el barrio", comentó.

Otro dato no menos relevante es que el papá de Amelia se encargó de hacer antes de que llegara el asfalto a Pereyra Lucena, todos los cordones para los vecinos. "Luego, hicieron un mejorado para poder transitar mejor hasta que finalmente llegó el asfalto", recordó.

Sobre la reunión del domingo confirmaron los 70 asistentes, más algunos amigos que sumarán y que arrancará al mediodía bajo el nombre de "Familia D'Apice, nuestro siglo en la Argentina". La iniciativa pretende compartir un rico almuerzo, conocerse, contar anécdotas, habrá un bingo para divertirse, pero lo más importante es mantener vivo el apellido lleno de historia.