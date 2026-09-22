El papa León XIV visitará el Cottolengo de Don Orione: la historia detrás de un lugar fascinante

El Pequeño Cottolengo de Don Orione , ubicado en Lacaze 3963 , Claypole será uno de los puntos de la visita del Papa León XVI a la Argentina. El encuentro está previsto para el 9 de noviembre y se desarrollará dentro del predio.

La visita se realizará en una institución que forma parte de la historia de Almirante Brown desde hace más de nueve décadas. El Cottolengo funciona desde 1935 y actualmente brinda alojamiento, asistencia y distintos tipo de acompañamiento a personas con discapacidad que requieren apoyo permanente.

El predio tiene 50 hectáreas y cuenta con 14 casas, donde viven alrededor de 400 personas con discapacidad. Además, funciona un Centro Terapéutico Ambulatorio que atiende a otras 100 personas y una escuela de educación especial destinada a adolescentes y jóvenes.

Dentro del predio funciona la Escuela Especial San Pío X, una institución que recibe adolescentes y jóvenes entre 12 y 21. Sus orígenes se remontan a la Escuela Especial Mamma Carolina, que comenzó como un anexo del propio Cottolengo. Con el tiempo, la propuesta se fue ampliando y actualmente cuenta con grupos del Centro de Formación Integral (CFI).

Un predio de 50 hectáreas y una vida propia

El Cottolengo no es solamente un hogar, dentro de sus 50 hectáreas funcionan diferentes espacios destinados a la atención, educación y acompañamiento de las personas que viven ahí.

Desde la página oficial resaltan que "con el objetivo de lograr una mayor integración social los servicios de: Escuela Especial, Odontología, Capacitaciones, Kinesiología y Fisioterapia son abiertos a toda la comunidad de forma gratuita".

Los cottolengos reciben a personas con discapacidad que necesitan asistencia y apoyos de manera permanente. En Argentina, la la Obra Don Orione administra 12 instituciones de este tipo, distribuidas en distintas provincias.

Dentro de sus 50 hectáreas funcionan diferentes espacios.

Por qué se llama Cottolengo

El nombre de estas instituciones tiene su origen en San José Benito Cottolengo, un sacerdote italiano que en 1828 creó en Turín la Pequeña Casa de la Divina Providencia, destinada a brindar asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Décadas más tarde, San Luis Orione tomó aquella experiencia como inspiración para desarrollar su propia obra y llevar ese modelo a otros lugares.

Don Orione había llegado por tercera vez a Argentina en 1934 y luego manifestó su intención de crear un cottolengo en el país y el proyecto comenzó a tomar forma, en abril de 1935 se colocó la primera piedra del que sería el Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole. El adjetivo pequeño se debe a que los hogares eran como "pequeñas casas de la Divina Providencia".

El corazón de Don Orione, una de las historias más particulares del lugar

Hay otro elemento que convierte al Cottolengo de Claypole en un sitio singular: se conserva el corazón de San Luis Orione, fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia.

Don Orione había expresado su deseo de regresar al país, al que consideraba su "segunda patria", también había manifestado que quería que sus restos descansaran en el en el Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole.

"En Argentina he hallado para siempre mi segunda patria, y Dios mediante volveré a ella vivo o muerto, pues quiero que mis cenizas descansen en el Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole. Preveo que partiré de aquí hacia fines de julio, pero dejo mi corazón en la Argentina, donde espero volver pronto", expresó antes de viajar a Italia en 1937. El corazón de Don Orione llegó al Cottolengo el 29 de agosto del 2000. Desde entonces, permanece en un relicario dentro del Santuario Don Orione, donde es visitado por fieles durante todo el año.

El corazón de Don Orione llegó al Cottolengo el 29 de agosto del 2000.

La visita de León XIV

La visita de León XIV a Claypole se realizará el 9 de noviembre, durante el viaje de cuatro días que el Papa tiene previsto realizar por Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La escala en el Cottolengo será parte de una agenda que también contempla actividades en Palermo, Córdoba y Luján antes de su partida a Lima.

Desde la institución compartieron en sus redes sociales: "La comunidad celebrará con inmensa alegría sus 90 años caminando en la esperanza. La presencia del Santo Padre será un momento para visibilizar y abrazar a las personas con discapacidad, encontrando en el Cottolengo una verdadera familia unida por la fe, la caridad y la inclusión. El mismo Don Orione solía repetir que en la Pequeña Obra de la Divina Providencia hay dos amores que se abrazan: el amor al Papa y el amor a los vulnerables".