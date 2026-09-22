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Así fue el choque que provocó Pity Álvarez en una estación de servicio

Denunciaron que Pity Álvarez hizo una mala maniobra en una estación de servicio y se fue del lugar sin dejar su documentación al damnificado.

Pity Álvarez chocó de madrugada-&nbsp;

Pity Álvarez chocó de madrugada- 

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana de este martes, en una estación de servicio situada sobre avenida San Martín al 2400, en la esquina con Nicasio Oroño, en el barrio de La Paternal.

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De acuerdo con fuentes policiales, el joven estaba afuera de su Peugeot 208 esperando mientras le cargaban combustible, cuando fue embestido por el otro vehículo.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron que el Bora avanzó aproximadamente un metro, en dirección a un árbol, y después realizó una maniobra de marcha atrás junto a los surtidores.

En ese movimiento terminó golpeando al 208, que se encontraba detenido. El conductor del Peugeot reaccionó y le hizo señas al otro automovilista para reclamarle por lo sucedido. El impacto provocó daños en las dos puertas del lado del acompañante.

Pity Alvarez cochó de madrugada en una estación de servicio.

Pity Alvarez cochó de madrugada en una estación de servicio.

Tras la denuncia, desde la comisaría se consultó el dominio del Bora y se constató que figura registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, el verdadero nombre de Pity Álvarez. La causa quedó en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 15-A de la Policía de la Ciudad e intervino la Unidad Flagrancia Norte.

El hecho ocurrió mientras continúa el expediente judicial que tiene al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados imputado por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz. En ese marco, la jueza Mariana Kanefsck, del Juzgado Nacional Civil N° 4, ordenó una evaluación interdisciplinaria.

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