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3 de septiembre de 2026
Fuerte.

El abogado de Pity Álvarez tras su descompensación en el juicio: "Su vida es un caos"

El abogado Javier Baños se refirió el cuadro de presión alta e hiperglucemia que sufrió Pity Álvarez en el juicio, donde lo investiga por un crimen.

Pity Álvarez se descompesó en el jucio.&nbsp;

Pity Álvarez se descompesó en el jucio. 

Pity Álvarez sufrió una descompensación en el juicio donde está acusado crimen de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano en 2018. Fue atendido en el Hospital Fernández y horas después recibió el alta médica.

En este contexto, su abogado defensor, Javier Baños, habló en el programa de Georgina Barbarossa, en Telefe, y expuso los detalles del crítico escenario médico y psicológico que atraviesa el músico desde hace un largo tiempo.

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"Ayer los médicos lo querían dejar en observación. Se puso muy nervioso y se quería ir. Recuerden que tuvo muchas internaciones psiquiátricas involuntarias. No quiere saber nada con estar en un hospital", detalló abogado de Pity Álvarez sobre el episodio donde presentaba presión alta e hiperglucemia.

Pity Álvarez, refugiado en su círculo íntimo

Según explicó Javier Baños, la vida cotidiana del ex líder de las bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados se sostiene gracias a un círculo íntimo muy reducido que lo acompaña durante las audiencias del juicio.

"A él lo cuidan entre la hermana, un manager y un sacerdote que lo lleva y lo trae de las audiencias. Un cura villero. Tiene que ser un estado extremadamente límite como para que lo dejen internado. Cuando él se descompone, no quiere llamar a la ambulancia. Una testigo perito lo revisó y dijo que había que llamar a la ambulancia", aseguró el abogado sobre los cuidados del músico.

Pity Álvarez tuvo que ser hospitalizado.

Pity Álvarez tuvo que ser hospitalizado.

Sobre las adicciones que tuvo Pity Álvarez, el abogado fue claro y contundente: "Tiene una vida bastante anárquica, estamos hablando de un policonsumo prácticamente desde los 14 años. Fumaba marihuana, tomaba pasta base, cocaína. Tengo entendido que se inyecta morfina a diario. Toma clonazepam. Es un caos la vida del Pity, lamentablemente".

En el cierre de la entrevista, el abogado confirmó que el músico vive con enorme terror la posibilidad de ser alojado en una clínica de salud mental, al punto de preferir estar en detenido en una unidad carcelaria.

"Yo hablo con el Pity y él me dice que consume. Pero está aterrorizado con que lo vuelvan a internar en un centro psiquiátrico. Prefiere ir preso antes que a un psiquiátrico. Entiendo que este juicio no se tendría que estar llevando adelante. No está en condiciones psíquicas y cognitivas para afrontar un juicio de estas características", sentenció Javier Baños sobre la causa y sobre el presente crítico de Pity Álvarez.

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