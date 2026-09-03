Luthiers de Lomas de Zamora participarán de la 9° Expo Luthiers de la UNLa

La pasión por construir instrumentos y mantener vivo un oficio artesanal tendrá un fuerte protagonismo de Lomas de Zamora en la 9° Expo Luthiers de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Durante el viernes y sábado, distintos proyectos de Banfield y Lomas formarán parte de una propuesta que reunirá a fabricantes, luthiers y especialistas de distintos puntos del país.

La exposición se realizará de 14 a 20, en el edificio José Hernández de la UNLa, ubicado en 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, con entrada gratuita. Además de los instrumentos y productos de los expositores, habrá charlas, clínicas, una feria de emprendedores y espectáculos musicales.

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Entre los representantes de la región estarán Taller escuela Lutheria, Magro Guitars, Escuerzo Percusión y VH Amplificación, cada uno con una propuesta vinculada a distintas ramas de la construcción, reparación y equipamiento de instrumentos musicales.

Desde Banfield, Taller Escuela Lutheriana participará nuevamente en la expo con una propuesta que busca mostrar el proceso de aprendizaje y construcción de los instrumentos. El director, Ariel Amarillo , explicó que durante la muestra presentarán trabajos de alumnos tanto terminados como en proceso y aprovecharán la ocasión para contar cómo son las clases y brindar información sobre el ciclo lectivo 2027.

Uno de los momentos destacados será la clase abierta que el equipo docente de la escuela, que funciona desde 2011, brindará el sábado a las 17, destinada a todo público, sin importar la edad o la experiencia previa. "Lo que nosotros estamos mostrando son los procesos, cómo partimos desde una madera, alguien que tenga o no experiencia, que la mayoría de los que vienen al taller arrancan de cero", señaló Amarillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taller Escuela Lutheria (@tallerescuelalutheria) El espacio de formación está ubicado en Banfield y funciona desde 2011.

Su participación implica la oportunidad de acercar el oficio a personas que quizás no lo conocen, "la expectativa que tenemos con respecto al objetivo que buscamos como escuela y como stand es acercar la luthería a todo público, acercar la construcción de instrumentos, la complejidad que tiene un instrumento, bajarlo a tierra para que eso se aprenda, se difunda, se valore y persista también la tradición de la construcción hecha a mano artesanal", subrayó.

Magro Guitars: guitarras, bajos y herramientas impresas en 3D

También desde Banfield estará presente Magro Guitars, que participará por tercera vez de la muestra, luego de sus experiencias en las ediciones de 2019 y 2025. En esa oportunidad llevará construcciones de guitarras y bajos eléctricos personalizados y réplicas, además de productos destinados a la limpieza y mantenimiento de guitarras y bajos eléctricos y acústicos. Pero la gran novedad será el lanzamiento de Magro Tools, una nueva faceta del proyecto enfocada en herramientas y accesorios impresos en 3D para la construcción y el mantenimiento de instrumentos.

Lanzará Magro Tools herramientas y accesorios impresos en 3D.

Gastón explicó que la propuesta apunta a combinar la tradición de la luthería con nuevas tecnologías y material. "Me interesa que la gente sepa que puede acercarse al taller para que juntos pongamos en marcha el sueño de construir su instrumento personalizado", enfatizó. Participar de la Expo representa también una forma de aportar el crecimiento de la fabricación nacional de instrumentos. "Es un orgullo poder estar presente en la muestra, uno por el prestigio y el ámbito de la facultad y segundo para aportar un granito de aserrín en este caso a la construcción nacional de instrumentos", expresó.

Y le dejó un mensaje a la comunidad para que asista: "vayan y pasen por todos los stand a probar instrumentos y charlar con los fabricantes y disfruten del ámbito de la facultad que arquitectónicamente es bellísima. Van a pasar un gran momento y lleno de música".

Escuerzo Percusión: bombos y cajas copleras hechas en Lomas

Desde Lomas de Zamora estará presente Escuerzo Percusión, un proyecto que se dedica desde el 2007 a la construcción artesanal de bombos y cajas copleras, tanto chayera como vidaleras. Su vínculo con la Expo Luthiers de la UNLa es largo ya que fueron invitados y participaron de todas sus ediciones desde la primera en 2016.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escuerzo Percusión (@cajascopleras) Participaron de todas la ediciones de Expo Luthiers en Lanús.

Quienes se acerquen a su espacio podrán conocer y hacer sonar distintos instrumentos, llevarán cajas copleras de cuatro tamaños diferentes, con y sin pelo, y bombos de tres medidas, para mostrar las diferencias de sonoridad.

"Esperamos encontrar lo que encontramos cada año en la Expo, un público cálido y curioso, con muchas preguntas acerca de la confección de los instrumentos y muchas ganas de tocarlos. Nos gustaría poder transmitirles el elaborado proceso que lleva la construcción artesanal de los instrumentos, los pasos a seguir, el tratamiento de los cueros, los tiempos que se necesitan para cada instancia de la construcción", señalaron.

VH Amplificación: gabinetes y equipos a medida desde Banfield

La representación local se completa con VH Amplificación, una "minifábrica" de Banfield dedicada a la fabricación de gabinetes para parlantes, cabezales y combos totalmente a medida. El emprendimientos funciona desde 2016 y llevará a la Expo su experiencia vinculada a la fabricación personalizada de equipamiento para músicos.

Además de mostrar sus trabajos, buscan aprovechar el encuentro para generar nuevos vínculos, "queremos que el público se acerque a conocernos más allá de nuestro trabajo, generar nuevos vínculos y despejar dudas en un contacto cara a cara", señalaron.

"La expo genera algo muy valioso: unifica el vínculo entre fabricantes y luthiers, para que podamos tenernos en cuenta en futuros proyectos o para encontrar entre colegas soluciones a cuestiones propias del rubro", explicaron.