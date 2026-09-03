La bronca de Flor de la V con el joven que le pisó la cabeza a una gata en Temperley

Flor de la V expresó en las redes sociales todo su repudio y su bronca luego que se difunda un video donde se puede ver a un adolescente caminando por una calle de Temperley que tuvo una condenable actitud con una gata.
Flor de la V se expresó en las redes sociales luego de ver el video donde un adolescente le pisa la cabeza a una gata en Temperley.
Flor de la V expresó en las redes sociales todo su repudio y su bronca luego que se difunda un video donde se puede ver a un adolescente caminando por una calle de Temperley que tuvo una condenable actitud con una gata.
El episodio ocurrió el pasado martes a la tarde sobre la calle Florencio Varela, y el agresor fue identificado gracias a las imágenes, en las que se lo ve con el uniforme del Colegio San Francisco Javier, y posteriormente escrachado en redes sociales por su repudiable accionar.
Los vecinos, en tanto, no tardaron en identificar al joven y empezaron a difundir sus datos personales y a escracharlo en las redes sociales. En el caso trabaja de oficio la fiscal Andrea Rodríguez Bagnara, titular de la UFI de Menores N° 7 de Lomas de Zamora.
Flor de la V compartió el video, que se hizo viral en las redes sociales y escribió a modo de reflexión: “¿Cómo puede existir semejante nivel de crueldad?”.
En otro posteo, la conductora de Los Profesionales de Siempre en El Nueve, se explayó. “Ellos no tienen voz para denunciar. La nuestra también tiene que servir para defenderlos. Basta de crueldad animal”, agregó con total indignación.