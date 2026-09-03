Juan Forche y Los Compañeros del Vino presentan sus canciones en Temperley

Juan Forche y Los Compañeros del Vino regresan a los escenarios de la región para presentarse el sábado en el Bar El Nuevo Molinito de Temperley . “Como siempre, con rica comida y una copita de vino en la mano”, dicen en su invitación.

“El motivo del show es encontrarse, brindar y volver a la presencialidad, que parecía que era un concepto solo de la pandemia y que está vivo y latente. Se trata de volver a aunarnos, abrazarnos y escuchar música”, le cuenta Juan Forche a La Unión.

Los detalles. Lanús: llega la 9° Expo Luthiers a la UNLa con música y artistas

Innovador. El Conservatorio Julián Aguirre destacará a mujeres que dejaron su huella en la música

Estarán presentando en vivo los últimos lanzamientos, canciones de ambos discos editados y un repertorio variopinto de la música hispanoamericana.

“Vamos a estar canciones nuestros dos discos y de los singles que fuimos sacando. También algo de Alejandro Balbis, de Fernando Cabrera y Joaquín Sabina. Además canciones de Daniel Melingo y de Rubén Rada, aportando algo para que esta gente se fue hace poco. Va a ser una noche de trinchera cultural”, agrega el cantante y compositor.

Junto a Juan Forche, en voz y guitarra, estarán sobre el escenario Lalo Barrios en piano, Emanuel Carbó en bajo y Joaquín Presa en batería.

Una propuesta música y encuentro

Compañeros del Vino comparte una propuesta que celebra y rinde culto a la amistad, la bohemia, la reflexión y el encuentro. En 2014 a partir de una idea del cantautor Juan Forche, quien tenía la intención de hacer un disco acústico que expusiera el perfecto maridaje entre la música y el vino, siendo estos una simple excusa para la reflexión y para dar lugar al encuentro como verdadero motivo.

Con el tiempo “Juan Forche y Los compañeros del vino” se fue conformando como un verdadero grupo y se consolidó como una banda en la que todos los integrantes aportan sus ideas en la producción de las canciones y trabajan con un criterio en común, es por esto que hoy el proyecto se consolida identificándose como “Compañeros del vino”.

Compañeros del Vino tiene otros dos discos: “Máquina del tiempo” y “Sos canción”. También editaron algunos simples en las plataformas digitales.

MÁS INFO

Juan Forche y los Compañeros del Vino, sábado a las 21 en el Bar El Nuevo Molinito de Temperley, Av. Eva Perón 899.

Entradas al 11-3393-5137 y en las redes de Los Compañeros del Vino.