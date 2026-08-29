Lanús: llega la 9° Expo Luthiers a la UNLa con música y artistas

Lanús tendrá una nueva edición de Expo Luthiers el 4 y 5 de septiembre en la Universidad Nacional de Lanús, en Remedios de Escalada. El encuentro reunirá a fabricantes de instrumentos, luthiers, músicos, estudiantes y emprendedores, con entrada libre y gratuita y una agenda de actividades durante ambas jornadas. (49 palabras)
La 9° edición de Expo Luthiers se realizará el viernes 4 y sábado 5 de septiembre, de 14 a 20, en el edificio José Hernández de la UNLa, ubicado en 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada.
Durante las dos jornadas habrá fabricantes y luthiers de distintos puntos del país, además de una feria de emprendedores, charlas, clínicas y espectáculos musicales.
La propuesta es organizada por el Departamento de Humanidades y Artes y la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús, junto con CAFIM, la Asociación Argentina de Luthiers, Argentina Resuena y la Red Lutherística.
Música y actividades en la UNLa
La programación comenzará el viernes a las 14 con la apertura de la feria. A las 16, en el Puente del edificio José Hernández, se presentará un ensamble de percusión integrado por estudiantes de la Licenciatura y el CCC de Música de Cámara y Sinfónica de la UNLa, bajo la dirección de Fabián Keoroglanián.
A las 18 será el acto formal de apertura, con la participación del rector Daniel Bozzani, el director del Departamento de Humanidades y Artes, Aritz Recalde, y el secretario de Cultura y Comunicación, Juan Lo Bianco.
El cierre de la primera jornada estará a cargo de Dopamina, con un repertorio de funk y soul de los años 70.
El sábado, la feria retomará su actividad a las 14. A las 16 se presentará Musicleta, una propuesta musical destinada a los más chicos.
Luego, a las 17, la Sala Cátulo Castillo será escenario de la 12° Jornada de Luthería con el Taller de Luthería de Banfield.
Jorge Araujo y Tomy Sainz, protagonistas
Uno de los principales atractivos de la Expo Luthiers en Lanús será la clínica “Dos Generaciones”, programada para el sábado a las 18 en el Estudio de Grabación de la UNLa.
El encuentro estará protagonizado por Jorge Araujo, ex baterista de Divididos, y Tomy Sainz, baterista de Wos y Ca7riel. La actividad propone abordar el instrumento y el trabajo musical desde las experiencias de dos generaciones de bateristas.
El cierre de la jornada será a las 19, con la presentación de Ramanegra Duo en el Puente del edificio José Hernández.
La entrada a la 9° Expo Luthiers será libre y gratuita. Además, estudiantes de la UNLa realizarán el registro audiovisual de las actividades y de la feria.