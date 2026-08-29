Banfield celebró a su escritor más ilustre: así fue el homenaje a Julio Cortázar

La Plaza del Campeón se transformó este sábado en un refugio literario y artístico en homenaje a Julio Cortázar , el emblemático escritor que vivió su infancia y adolescencia en Banfield . En un nuevo aniversario de su nacimiento , se desplegaron actividades gratuitas organizadas por el Municipio de Lomas .

Comunidad Cortázar fue el nombre del encuentro que se desarrolló desde el mediodía y durante gran parte de la tarde en la plaza de la estación. Bajo un sol radiante, los vecinos disfrutaron de una exposición de pintura, escultura y dibujo a cargo de artistas locales que crearon obras en vivo y compartieron su proceso creativo. De fondo sonaban canciones de jazz, un género que inspiró mucho a Cortázar, creando una atmósfera distendida que invitaba a quedarse, conversar y disfrutar sin apuro.

"Me invitaron a la jornada así que decidí sumarme a través de la escultura. Yo me dedico a la cerámica, un arte que está un poco olvidado o es poco entendido, entonces mi intención es traer ese lenguaje a este encuentro", contó Candela Adam , una artista de Temperley que hizo una escultura con forma de esfera. "Me inspiré en una explicación que Cortázar daba sobre la diferencia entre el cuento y la novela: él decía que el cuento es una esfera perfecta que tiene un inicio y un final que es similar; y la novela es como un árbol ya que tiene un inicio pero se va ramificando, generando miles de variantes y quizás nunca tiene un final, o quizás sí", agregó.

La artista también destacó la importancia de que existan este tipo de encuentros. "Lo que necesitamos es volver a habitar los espacios públicos y el arte siempre convoca a encontrarnos. Me gusta la unión de artistas con un mismo fin, que en este caso es homenajear a Cortázar, pero cada uno con sus herramientas y sus técnicas yendo hacia una misma dirección".

Los vecinos disfrutaron de una exposición de pintura, escultura y dibujo.

Los vecinos también se sumaron a las visitas guiadas de Camino Cortázar, el circuito turístico y educativo que propuso una recorrida por los murales, lugares históricos (su casa y la Escuela N°10 donde estudió) y rincones de Banfield que forman parte del universo del escritor. Además, en la plaza armaron una muestra con diferentes fotos de Cortázar a lo largo de su vida.

Cintia Migoni, conocida en el ambiente artístico como Kintia, se acercó al encuentro para pintar una obra experimental. "Me enteré por las redes de Cultura Lomas y me sorprendí con el soporte visual que nos ofrecieron así que tuve que reformar la idea que traje inicialmente. Con la pintura busco representar el tiempo como multilineal, con otro modo de la circularidad, y también le sumé un gato que es muy representativo de Cortázar", expresó y además contó que "el objetivo es que las obras que creamos hoy sean donadas a escuelas".

Cortázar: "Banfield era mi reino y lo siento muy presente"

"Banfield era el tipo de barrio que tantas veces encontrás en las palabras de los tangos, con calles no pavimentadas y mucha gente que andaba a caballo. A veces había un clima inquietante y al mismo tiempo era un paraíso para un niño porque mi casa tenía un gran jardín que daba sobre otros jardines, entonces ese era mi reino y en algunos cuentos eso ha sido evocado porque yo lo siento muy presente y muy vivo", contó Cortázar en una famosa entrevista a la televisión española.

El autor vivió desde los 4 a los 17 años en una casa de la calle Rodríguez Peña 585 y estudió en la Primaria N°10 (Pueyrredón 1840) que hoy lleva su nombre. En Banfield comenzó a forjarse como un lector apasionado y también escribió su primera novela a los 9 años junto con varios poemas. En las calles de la ciudad hay varios murales inspirados en cuentos como "Historias de Cronopios y de Famas", "Continuidad de los parques", "Casa Tomada", "Axolotl" y "Rayuela".