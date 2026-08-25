Recordaron los 100 años de historia del Teatro Maipú de Banfield.

El Teatro Maipú cumplió 100 años y, en medio de los festejos por su centenario, su historia pareció tomar voz propia a través de tres protagonistas vinculados, desde diferentes lugares, con la cultura y la vida de Banfield .

Uno de ellos fue José Bruno , director, exdirector y fundador de la Escuela de Comedia Musical de Lomas de Zamora. Para él, pensar en el Maipú es volver automáticamente a una fecha que quedó grabada para siempre: el 19 de noviembre de 2003 , cuando presentó Jesucristo Superstar junto a la compañía de comedia musical de Nuestra Señora de Luján.

Aquella función tuvo un significado que fue mucho más allá de lo artístico. Bruno la considera el germen de lo que hoy es la Escuela de Comedia Musical Municipal de Lomas de Zamora. Pero también guarda una carga profundamente personal: fue la última vez que su padre lo vio arriba de un escenario.

A 100 años de la inauguración del teatro, Bruno destacó el lugar que el Maipú ocupa como espacio de crecimiento y oportunidad para los artistas. “Para mí encierra toda esa magia de las oportunidades, de los artistas nuevos”, expresó.

En ese camino, recordó que muchos jóvenes que pasaron por sus escenarios lograron continuar sus carreras en grandes producciones. Algunos llegaron a trabajar en Calle Corrientes y otros incluso desarrollaron su carrera en el exterior.

El teatro Maipú y su vigencia

También tuvo palabras para quienes hicieron posible la construcción de aquel espacio, impulsado por la comunidad italiana de Banfield. Bruno comparó esa fuerza cultural con grandes figuras de la tradición italiana y destacó la decisión de crear una sala que, un siglo después, continúa vigente.

La idea de un teatro que pertenece a toda la comunidad también estuvo presente en las palabras de Miguel Ángel Santoro, presidente de la Sociedad Italiana. Su mensaje fue directo para aquellos vecinos de Banfield que todavía no conocen el interior de la histórica sala.

“Que vengan, que vengan y conozcan el teatro. Que este teatro también es de ellos”, sostuvo Santoro durante la celebración.

En ese sentido, remarcó que el vínculo entre la Sociedad Italiana y la comunidad continúa abierto y vigente, incluso a través de la posibilidad de sumarse como socios de la institución.

El tercer protagonista de esta historia fue Gustavo Roca Derramo, quien eligió pensar el centenario desde una perspectiva futura. Ante la posibilidad de dejar una cápsula del tiempo para que los banfileños del año 2126 sepan cómo fue esta celebración, imaginó guardar una imagen de este momento y también uno de sus libros.

Para Roca Derramo, el valor más importante que puede quedar como herencia es el de la construcción colectiva. “Tiene que ver con esta cosa colectiva de la comunidad. Ojalá se sostenga en la gente, porque es la única manera de sobrevivir en comunidad”, afirmó.

Una celebración completa en Banfield

La celebración por los 100 años contó además con la presencia de figuras destacadas del mundo teatral, entre ellas Carlos Rottemberg, y representantes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales.

Roca Derramo celebró especialmente ese acompañamiento y el reconocimiento a la actividad teatral que se desarrolla fuera del centro porteño. “Es un placer muy grande que vengan a acompañar la actividad del Gran Buenos Aires. El teatro está funcionando perfecto. Estoy muy, muy feliz”, expresó.

Así, entre recuerdos personales, la historia de la comunidad italiana, nuevas generaciones de artistas y una mirada puesta en el futuro, el Teatro Maipú celebró su primer siglo de vida.