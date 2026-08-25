El apasionado beso entre Daniela Celis y Julieta Poggio en una función de "Sex"

Daniela Celis se sumó al elenco de “Sex” , la jugada y exitosa obra creada por José María Muscari. En la función del sábado de la puesta, la ex Gran Hermano bajó del escenario para darle un beso a su amiga Julieta Poggio.

Durante la función de la puesta, Daniela Celis realizó su habitual performance y, en un picante momento, se acercó al sector donde estaba el público de la obra.

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La ex Gran Hermano encontró con Julieta Poggio , que había ido a verla acompañada por Sofía Gonet. El encuentro terminó con un beso en la boca entre las dos amigas que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Rápidamente, los seguidores de ambas jóvenes replicaron el gesto en redes. “Tranqui Juli y Dani”; “Así se quieren las amigas”; “Qué grande, Dani”, fueron algunos de los mensajes que destacaron entre cientos de comentarios.

"Juli Poggio" Porque Daniela Celis bajó del escenario y le comió la boca a su amiga. https://t.co/IPvyhA5xTP pic.twitter.com/KnbCz6D4Uo

El sueño cumplido de Daniela Celis

Daniela Celis había contado en distintas oportunidades que formar parte del elenco de “Sex” era uno de sus grandes deseos y que durante mucho tiempo imaginó la posibilidad de estar arriba de ese escenario.

Daniela Celis, en "Sex".

En la previa, incluso fue sola a una de las funciones para volver a disfrutar del espectáculo desde la platea. “Vine a ver sola el show de mis sueños”, había relatado.

“Recién salí de ver Sex. La verdad que es una obra que me encanta ver. Fui cuatro veces y mañana voy a estar debutando”, contó en su momento.