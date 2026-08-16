domingo 16 de agosto de 2026
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16 de agosto de 2026
¡Increíble!

Revelaron el problema sexual que puso fin al amor entre Daniela Celis y Nick Sicaro

La relación entre Daniela Celis y Nick Sicaro llegó a su fin y Yanina Latorre reveló en televisión detalles íntimos sobre los motivos de la ruptura.

Revelaron el problema sexual que puso fin al amor entre Daniela Celis y Nick Sicaro.

Revelaron el problema sexual que puso fin al amor entre Daniela Celis y Nick Sicaro.

Daniela Celis y Nick Sicaro terminaron su vínculo después de unas pocas semanas y Yanina Latorre reveló en su programa algunos detalles sobre los problemas íntimos que habrían atravesado. La conductora aseguró que la exparticipante de Gran Hermano le pedía cosas que el cantante no hacía, mientras Martín Salwe explicó a qué se refería.

La separación de Daniela Celis y Nick Sicaro quedó expuesta a partir de las declaraciones realizadas por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda.

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Según contó la periodista, uno de los problemas de la relación estaba relacionado con la intimidad. "El problema de Nick es que ella le pedía cosas que él no hacía", señaló Yanina Latorre.

Ante las preguntas de sus compañeros sobre qué era lo que el cantante no hacía, Yanina fue más directa y utilizó una expresión coloquial: "Que no le baldeaba el patio".

La frase hacía referencia al sexo oral. Luego, Martín Salwe profundizó sobre la situación y explicó que, según lo que se había contado en el programa, Nick Sicaro sostenía que únicamente realizaba esa práctica con su novia. Como Daniela Celis no era considerada su novia, él no lo hacía con ella.

Qué dijo Daniela Celis después de la ruptura

Por su parte, Daniela Celis habló días atrás sobre el final del vínculo, aunque no quiso profundizar demasiado. Entre otras cosas, contó que Nick Sicaro la tenía bloqueada de todos lados.

La exparticipante de Gran Hermano también dejó una definición sobre lo que, según su mirada, ocurrió durante la relación: "No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado…".

El vínculo entre ambos duró apenas unas semanas y terminó en medio de estas revelaciones sobre su intimidad.

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