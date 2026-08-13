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13 de agosto de 2026
¿Qué onda?

Lolo Poggio confirmó su romance con un ex de Daniela Celis

La ex Gran Hermano Lolo Poggio confirmó que comenzó un romance con un ex de Daniela Celis y se generó una polémica en las redes sociales.

Lolo Poggio, de novia con un ex de Daniela Celis.&nbsp;

Lolo Poggio, de novia con un ex de Daniela Celis. 

Hasta hace un par de meses, Nick Sicaro mantenía un romance con Daniela Celis, otra ex Gran Hermano. Sin embargo, aquella relación siempre despertó dudas entre los seguidores del reality y muchos consideraban que podía tratarse de una estrategia del joven en pleno repechaje del reality.

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Daniela Celis es amiga de Julieta Poggio, la hermana de Lolo Poggio, e incluso la eligió como madrina de una de sus hijas. Por estos motivos, este nuevo romance dio mucho que hablar y se generó polémica en las redes sociales.

Romance confirmado

Luego de los rumores que corrían, Lolo Poggio y Nick Sicaro confirmaron oficialmente su romance en el programa de streaming “Todo lo contrario” de Streams Telefe. Tras semanas de especulaciones y química en el reality, blanquearon su relación formal.

“En la casa, él me había gustado ahí. Después yo salí y había otra situación, respeto y nada sucedió”, explicó Lolo Poggio sobre cómo se fue dando este romance mientras él estaba con Daniela Celis.

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